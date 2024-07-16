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奧運籃球／懷特入選夢幻隊 布朗馬上致電：我們好得很

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊布朗。（路透）
塞爾蒂克隊布朗。（路透）

今年率塞爾蒂克隊迎接隊史第18冠的布朗（Jaylen Brown），雖獲選總冠軍賽MVP，卻成美國奧運代表隊「遺珠」，甚至連補進的人選都是隊友懷特（Derrick White）而非自己，不過他暗酸贊助商後親自致電給懷特，避免造成兩人誤會。

布朗和懷特都不在美國「夢幻隊」原本名單，快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）退出後，補進的成員是懷特而非布朗，引發不少爭議；布朗在懷特替補後透過社群平台發了好幾篇貼文抒發心情，且將矛頭指向美國隊贊助商Nike，暗指Nike掌控入選名單，讓曾是Adidas簽約球員的他無法加入「夢幻隊」。

今天布朗現身拉斯維加斯的夏季聯賽場邊，觀賞塞爾蒂克和湖人隊交手，他透露名單公布後馬上打電話給懷特，「要確定我對你的愛和這一切不會有任何誤解，他很清楚。你不需要什麼事都公諸於世，我和懷特好得很。」

布朗也被問到，是否認為Nike和他沒進入美國隊有關？「我很肯定，他們將會帶進更多東西，但我現在不對此發表評論。」

美國隊總監希爾（Grant Hill）上周已經否認布朗的質疑，他表示選擇十分困難，但相信懷特是「對的人」。

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