巴黎奧運／中國代表團她最年輕 「滑板女孩」只有11歲

巴黎奧運中國代表團中年紀最小的是僅11歲的碗池滑手鄭好好。（取材自紅星新聞）

巴黎奧運 中國代表團共計716人，運動員平均年齡25歲，年齡最大的是37歲的田徑運動員劉虹，這是她的第五次奧運會征程。11歲的碗池滑手鄭好好年齡最小，小學剛畢業的她表現備受關注。

極目新聞報導，鄭好好7歲時，她的母親王哲在網路上看到小孩玩滑板的視頻，就買了一個滑板送給鄭好好。第一次玩滑板，鄭好好的表現就「異於」普通女孩。 「我是一個比較大膽的女孩子，不怕摔，第一次玩滑板就覺得很新奇、很好玩。」鄭好好說，一開始只是想著玩一下，當個興趣愛好就好。沒想到第二年，廣東省滑板隊教練衛乃章無意間發現了鄭好好，將其引入惠州市滑板隊。

為了更好地進行訓練，她隨父母來到惠州生活學習。 「我選擇了滑板，也是滑板選了我。」鄭好好覺得自己是幸運的，因為她找到了自己的興趣。經過一次次的訓練、比賽，鄭好好不到9歲就登上了全運會的舞台。

「集訓期間，我要練一練『大招』，爭取在奧運會發揮出來。」鄭好好表示，她本次奧運會的目標是爭取進入前16名。因為自己從小不是容易緊張、怯場的性格，所以面對即將到來的巴黎奧運會，鄭好好坦言沒有壓力。 鄭好好教練、廣東省滑板隊教練衛乃章也表示當初看中鄭好好，就是因為她有顆「大心臟」：「她是個比賽型選手，上了賽場專注力很強。」

今年6月底的布達佩斯，鄭好好壓哨贏得了巴黎奧運滑板項目女子碗池比賽的入場券，8月11日巴黎奧運閉幕也正巧是她12歲的生日。如願參加巴黎奧運會，鄭好好已經有了自己的規劃：「應該會去一趟艾菲爾鐵塔，還要去看看他們那邊有什麼好的板場，那裡有很多法國小朋友一起玩，應該會很開心。」