巴奧／中國女籃主力李夢歸隊 現役WNBA球員李月汝也加入

目前效力於WNBA洛杉磯火花隊的中國女籃選手李月汝(右)，將代表中國隊出征巴黎奧運。圖為她6月10日在洛杉磯出賽照。(美聯社資料照片)

中國女籃主教練鄭薇12日在接受採訪時表示，此前因傷缺陣的主力球員李夢目前已參加球隊合練，球隊將於16日出發前往法國備戰巴黎奧運 。

中國女籃此前先後在國內和歐洲進行了多場熱身賽。鄭薇表示，這次奧運會備戰非常特別，球隊出現了多名傷兵，尤其是主力陣容，給球隊備戰帶來了很大的困難。「到了歐洲以後，我們的隊員在逐步回歸，她們也在逐步去適應高水平國際比賽的強度。」

主力球員李夢此前因傷缺席了球隊的熱身賽。鄭薇透露，此前的歐洲熱身賽李夢雖然沒有上場，但是一直在恢復。「她（李夢）從個人情況來講恢復得不錯，這兩天已經跟球隊合練了，在整體上我們還需要磨合，她是一個非常有經驗的球員，我們想辦法讓她把狀態調整到比較好。」

中國女籃名將李夢。圖為她2023年10月5日在杭州亞運上咬著金牌。(新華社)

據鄭薇介紹，此前在美國女子職業籃球聯賽（WNBA）打球的內線球員李月汝即將回歸中國女籃。「我很期待明天，因為小寶（李月汝）也回來了，我們的主力陣容還有兩周的磨合時間，她一直在打高水平比賽，可能對比賽強度的適應會好一些，但是和球隊的磨合，可能還會需要一定時間。」

參加巴黎奧運女籃比賽的12支隊伍被分為三個小組，中國隊與塞爾維亞、西班牙和波多黎各隊同在A組，各小組前兩名以及成績較好的兩支第三名球隊晉級八強。

對於小組賽對手，鄭薇認為，歐洲球隊無弱旅，每個隊都很強且特點各不相同。「西班牙和塞爾維亞隊也是歐洲比較強的兩支球隊，她們雖然風格不太相同，但對我們也是一個巨大的挑戰，我們都彼此了解，現在也在模擬和做針對性的訓練。」

據鄭薇介紹，中國女籃將於16日出發前往法國，抵達法國後球隊將與法國和比利 時隊進行熱身賽，在奧運正式比賽開始前爭取再進行一些教學賽。「我們一定要抓緊時間，盡快去適應（比賽）強度，爭取把狀態調整得更好。」鄭薇說。

此前受傷病影響的楊力維表示，目前自己基本已經沒有傷病困擾，歐洲的熱身賽為球隊備戰巴黎奧運打下了很好的基礎，想要達到一個好的結果，是需要經歷一些困難的。

主力中鋒韓旭認為，此前熱身賽輸球並非壞事。「大家都克服了很多困難，不僅是表面上看到的輸球了。大家從來都不會輕言放棄，我覺得（熱身賽）輸球反而是一件好事，能讓我們更加認真地認識到自己的問題，然後去復盤、去成長。」