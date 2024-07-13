巴奧／女子2000米首位跑進5分20秒 澳洲豪爾刷新世界紀錄

澳洲跑者豪爾12日在鑽石聯賽摩納哥站以5分19秒70打破女子2000米世界紀錄。（歐新社）

根據世界田聯官網，當地時間12日在鑽石聯賽摩納哥站（Monaco Diamond League 2024）的比賽中，澳洲 選手潔西卡．豪爾（Jessica Hull）以5分19秒70打破女子2000米世界紀錄，也成為首位跑進5分20秒內的女將。

澳洲跑者豪爾12日在鑽石聯賽摩納哥站以5分19秒70打破女子2000米世界紀錄。（歐新社）

該項目的上一個世界紀錄由蒲隆地選手妮揚莎芭（Francine Niyonsaba）在2021年創下，成績為5分21秒56。當天比賽，豪爾始終保持著良好的節奏，在最後一個彎道時，大幅領先的豪爾全力衝刺，最終成績比尼永薩巴的世界紀錄提高了近兩秒。

影片來源：Wanda Diamond League

「這太不可思議了，當我在最後一圈時，所有觀眾都在為我加油。我知道有選手會取得這樣的成績，但如今我也在其中占據一席之地，為此我非常努力。」豪爾說。

豪爾將參加巴黎奧運 的女子1500米項目賽事，奧運賽事中沒有包含2000米項目。

當天其他項目中，阿爾及利亞選手賽賈迪（Djamel Sedjati）在男子800米比賽中跑出1分41秒46，刷新今年世界最好成績的同時創造鑽石聯賽新紀錄。男子1500米爭奪中，奧運冠軍、挪威選手英格布萊特森（Jakob Ingebrigtsen）以3分26秒73奪冠，創今年世界最好成績。