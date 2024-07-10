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奧運籃球／美國男籃痛失防守大鎖 雷納德退出 冠軍後衛懷特頂替

中央社／洛杉磯10日綜合外電報導
雷納德退出奧運美國隊。(路透)
雷納德退出奧運美國隊。(路透)

美國籃球協會今天證實，NBA洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）將退出巴黎奧運美國男籃隊，改由NBA冠軍隊塞爾蒂克後衛懷特遞補。

中央社引述法新社報導，美國籃球協會（USA Basketball）發表聲明指出：「美國籃協與洛杉磯快艇認為，雷納德在今夏剩餘時間為下個NBA賽季做準備，符合他的最佳利益。」

美國男籃總監希爾（Grant Hill）則宣布，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）將頂替雷納德，生涯首度參加奧運比賽。

雷納德現年33歲，自快艇上季季後賽首輪敗給達拉斯獨行俠以來，一直飽受膝傷所擾。他上季為快艇繳出場均23.7分、6.1籃板、3.6助攻、1.6抄截，攻守兩端能力皆優。

現年30歲的懷特是上季塞爾蒂克封王功臣之一，場均15.2分、5.2助攻、4.2籃板，將與隊友塔特姆（Jayson Tatum）及哈勒戴（Jrue Holiday）一同為美國奧運男籃隊效力。

美國奧運男籃隊這屆由詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）等超級球星領軍，將在巴黎奧運力拚5連霸。

巴黎奧運 快艇 NBA

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