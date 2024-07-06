巴黎奧運／講古時間 一探法國與奧運的不解之緣

巴黎奧運開幕倒數，主辦城市巴黎街頭奧運氣氛漸濃。(新華社)

巴黎奧運 將在26日開幕，法國與奧運的緣分說來話長，就從一位名叫古柏坦(Pierre de Coubertin)的法國人說起吧。

「現代奧運之父」是法國人

1889年7月，在巴黎召開的國際田徑代表大會上，被後人尊稱為「現代奧林匹克之父」的法國教育家古柏坦首次公開提出用現代化形式復興奧運的設想。1892年，古柏坦發表了「復興奧林匹克」的著名演說。

1894年6月23日，在巴黎召開的國際體育運動代表大會通過決議：復興奧林匹克運動；成立國際奧林匹克委員會；批准古柏坦起草的「奧林匹克宣言」；並于1896年在希臘舉行首屆現代奧運。6月23日，後來也被確定為國際奧林匹克日。

作為現代奧林匹克運動的發起人，古柏坦曾在1896年至1925年任國際奧委會主席。他給國際奧委會和奧林匹克運動會打上了濃重的法國烙印。時至今日，許多國際單項體育組織的第一官方語言都是法語。

1900年，第二屆夏季奧運在法國巴黎舉辦，這也是法國第一次舉辦奧運。法國、英國等國家共派出11名女選手參賽。雖說這次女子參賽並未得到國際奧委會正式認可，卻開創了女子走向世界體壇的先例。這屆奧運比賽時間持續了五個多月，可謂曠日持久。

更快更高更強 奧運格言在巴黎誕生

1924年，第八屆夏季奧運在巴黎舉行，這也使巴黎成為歷史上第一個兩次舉辦奧運的城市。在這屆奧運上，誕生了「更快、更高、更強」（Faster, Higher, Stronge）的奧林匹克格言。

2024年，時隔百年之後，法國將與夏季奧運第三次牽手，這比法國人的設想要晚了很多，也艱難許多。

按照法國人的設想，法國與季奧運的第三次牽手最早應該在1992年。法國巴黎先後申辦1992年、2008年和2012年夏奧會，卻分別輸給了巴塞隆納、北京和倫敦，直到第四次申辦時才終於如願以償。巴黎也即將成為歷史上第二個三次舉辦奧運的城市。

首屆冬季奧運 在法國舉辦

除了夏季奧運，法國與冬季奧運同樣淵源頗深。

法國小鎮夏慕尼在1924年舉行的「國際冬季運動周」活動，後來被確定為首屆冬季奧運。1968年，在法國東南部城市、大文豪司湯達的故鄉格勒諾布爾舉辦了第十屆冬奧。

1992年，冬會再次來到法國，這一次是在阿爾貝維爾。