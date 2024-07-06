巴黎奧運／從田徑游泳到滑板攀岩 美國隊瞄準金牌榜8連霸

美國體操界傳奇拜爾絲上演女王歸來，克服精神健康問題，取得巴黎奧運資格。（路透）

美國隊一直是奧運賽場上的一支勁旅。在近7屆奧運上，美國代表團都占據了獎牌榜第一的位置；金牌榜上，他們在1992年以後也僅在2008年敗給了主場作戰的中國代表團。在東京奧運 上，美國代表團在29個大項上有獎牌入帳，展現出了強勁的綜合實力。

巴黎奧運 上，美國同樣將派出一支星光熠熠的隊伍。無論是在傳統的田徑、游泳等項目上還是在新興的滑板、攀岩等項目上，美國選手都具備著不俗的實力。在巴黎奧運的獎牌榜上，美國隊依然是頭把交椅的最大熱門，有望「八連莊」。

美國男籃夢幻隊，左起杜蘭特、柯瑞、詹姆斯。（路透）

籃球／「夢幻隊」再踏圓夢路

自1992年派出NBA明星球員參賽以來，「夢幻隊」的表現就成為奧運最大的熱點之一。在籃球項目上，美國隊的底蘊和實力依然是世界最強。然而，進入21世紀以後，美國男籃在國際賽場上的霸主地位愈來愈多地受到了其他歐美強隊的挑戰，在籃球世界盃 及其前身男籃世錦賽上，美國隊多次無緣冠軍。2023年籃球世界盃上，美國隊不敵立陶宛、德國和加拿大隊，僅獲第四。

不過，在奧運上，「夢幻隊」的戰績一直不錯，自1992年以來拿到了除雅典奧運以外的所有冠軍。巴黎奧運上，美國男籃將派出強陣，這套陣容由詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂級球星領銜，其他還包括安比德（Joel Embiid）、戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、（Jayson Tatum）、泰塔姆（Jayson Tatum）等好手。可以說，這套陣容基本上涵蓋了目前美國籃球的最強戰鬥力，球隊年齡結構合理，場上各個位置均有充足配置，是男籃冠軍的最有力爭奪者。

然而，「夢幻隊」在巴黎奧運上也並不能高枕無憂。整體實力同樣強大的東道主法國隊、擁有3屆NBA常規賽最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）的塞爾維亞隊、男籃世界盃新科冠軍德國隊、風格強硬的澳洲隊以及對美國隊知根知底的加拿大隊，都有可能成為「夢幻隊」巴黎圓夢的「攔路虎」。

美國女籃42歲的陶樂西，第六次出戰奧運。（美聯社）

女籃方面，攜奧運「七連冠」餘威，美國女籃再度派出由陶樂西（Diana Taurasi）、威爾森（A'ja Wilson）、格里娜（Brittney Griner）、斯圖爾特（Breanna Stewart）等一眾球星組成的強陣。值得一提的是，這將是42歲的陶樂西第六次代表美國女籃出戰奧運，此前五次她均隨隊成功奪冠。

田徑游泳／傳統強項面對新挑戰

田徑和游泳是美國隊的傳統強項。美國隊長期領跑奧運獎牌榜，這兩個大項的強大實力是最重要的基礎。東京奧運上，美國隊在田徑項目中收穫7金12銀7銅共26枚獎牌，雖然依然位居田徑項目金牌榜榜首，但優勢已經不如原來那麼明顯，受到了牙買加、波蘭、義大利等隊伍的強勁挑戰。美國游泳隊在東京奧運上共摘得11金10銀9銅，金牌數和獎牌數均高居游泳項目第一，但也受到了澳洲等其他游泳強隊的衝擊。

美國隊短跑名將萊爾斯。（美聯社）

此番備戰巴黎奧運，美國田徑隊憋著勁準備打一場「翻身仗」。短跑名將萊爾斯(Noah Lyles)順利通過了國內選拔賽，將代表美國田徑隊參加巴黎奧運。在去年的田徑世錦賽上，萊爾斯大放光彩，在男子100米、200米和4X100米接力項目上全部奪冠，成為繼牙買加「閃電」博爾特之後首位實現這一壯舉的運動員。

在三年前的東京奧運上，當時還是一名小將的萊爾斯拿到了男子200米的銅牌，而在那之後，他的成績開始突飛猛進。在眾多榮譽加身之後，他將成為巴黎奧運上男子「飛人大戰」的焦點。展望奧運，萊爾斯表示：「如果我沒有拿到東京奧運的銅牌，我就不會有現在這樣燃燒的渴望，我就不會在過去這三年中取得這些成績。現在，我很期待在巴黎奧運上能發生什麼。」

除萊爾斯之外，東京奧運男子100米銀牌得主克里和200米銀牌得主貝德納雷克(Kenneth Bednarek)也都順利入選陣容。女子項目上，2023年田徑世錦賽女子百米冠軍理查德森將領銜參賽。

美國隊游泳選手萊德基。（美聯社）

游泳方面，美國隊在年初的游泳世錦賽上雪藏了主力，但在不久前結束的奧運選拔賽上，美國游泳隊的名將們還是展現出了不錯的狀態。在巴黎奧運上，美國游泳隊派出了一支由48名隊員組成的強大陣容，預計將再度在泳池裡掀起奪金風暴。在東京奧運上狂攬5金的男子選手德雷塞爾（Caeleb Dressel）和女子長距離自由泳名將萊德基(Katie Ledecky)均順利通過選拔賽，將代表美國隊出戰。萊德基將第四次參加奧運角逐，在女子400米自由泳、800米自由泳、1500米自由泳和4X200米自由泳接力項目上向金牌發起衝擊。

此外，里根史密斯(Regan Smith)、沃爾許(Gretchen Walsh)等好手也成功入圍美國游泳隊的奧運陣容。

美國隊攀岩好手塞繆爾·沃森。（路透）

攀岩／18歲小將 劍指金牌

除了上述項目外，美國隊還在射擊、體操、賽艇、排球等多個項目上具備衝擊金牌的實力。

新興項目上，街頭文化傳統深厚的美國在滑板成為奧運項目後也展現了相當高的競技水準，在男子街式和碗池兩個小項上都有奪金實力，明星滑手賈格爾·伊頓（Jagger Eaton）將兼項參加兩個項目，或有望在兩項中均站上領獎台。

作為戶外產業大國，美國在由登山運動派生出的攀岩項目中也實力不俗，在全部四個小項上都有拿牌實力。尤其是男子速度項目上，美國隊18歲小將塞繆爾·沃森(Samuel Watson)這個賽季剛剛創造了新的世界紀錄，是金牌最有力的爭奪者之一。

總體而言，巴黎奧運上的美國代表團陣容強項突出，短板不多，綜合實力上依然是頂尖水平。日前，美國尼爾森研究所公布了巴黎奧運獎牌榜的最新預測，其中顯示美國隊有可能在巴黎奧運上獲得123塊獎牌。如果這一目標能夠達成，那麼美國隊將創造自1984年洛杉磯奧運以來的最佳奧運戰績。