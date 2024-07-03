巴黎奧運知多少：獎牌上的六邊形 藏有艾菲爾鐵塔用料

今年巴黎奧運獎牌製成含有艾菲爾鐵塔所使用的鐵。（新華社）

法國人從不吝嗇展示自己的浪漫，這從巴黎奧運 獎牌的巧思中便能看出——將艾菲爾鐵塔的用料放進奧運獎牌。

此前巴黎奧組委公布了巴黎奧運和殘奧會的獎牌實物，獎牌一面的中間部分是一塊六邊形金屬，其取材於艾菲爾鐵塔原始的建造材料。

「奧運獎牌是每一位奧運選手的最高夢想，而艾菲爾鐵塔則是巴黎乃至法國整個國家的標誌，所以我們將兩者做了一個結合，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。」巴黎奧組委主席埃斯坦蓋說。

獎牌設計師龍桑介紹，這些金屬材料來自艾菲爾鐵塔翻新過程中替換下來的橫樑和其他部分，去除表面的油漆後恢復成金屬材料的本來顏色，然後切割成六邊形鑲嵌在獎牌的一面。

而在奧運獎牌的另一面，除了可以看到勝利女神像與舉辦過首屆現代奧運的帕納辛奈科體育場外，還能在左右兩側看到雅典衞城以及完整的艾菲爾鐵塔。殘奧會獎牌的另一面則是一個從鐵塔正下方低角度仰視鐵塔的圖案。不僅如此，人們從獎牌緞帶上的圖案中也能感受到艾菲爾鐵塔元素，鐵塔可謂無處不在。

作為法國的象徵，艾菲爾鐵塔建於一百多年前，法國人與奧運獎牌的故事，也開始於一個多世紀前。

法國是「現代奧林匹克之父」顧拜旦的故鄉，1892年顧拜旦在巴黎索邦大學大禮堂發表演講，首次公開提出恢復奧運。1894年6月23日，同樣在這座禮堂內，國際奧委會正式成立，掀開了現代奧林匹克運動的序章。1896年在雅典舉辦首屆現代奧運，首批獎牌不僅由法國人設計，還在法國製造。此後1900年、1924年巴黎兩次舉辦奧運。值得一提的是，1900年巴黎奧運的獎牌為矩形，可謂從眾多獎牌設計中脫穎而出。

其實除了必須展示的固定圖案外，每個奧運舉辦方都會在獎牌設計上力求創新。

2008年北京奧運獎牌背面鑲嵌著中國古代龍紋造型的玉璧，背面正中的金屬圖形上刻有北京奧運會徽；2016年裡約殘奧會獎牌被植入了一個微型、可製造聲響的設備，這樣獎牌晃動時會發出聲音，讓殘障人士更好地感受到獎牌，從金牌到銅牌，聲音由大到小；製作2020東京奧運 獎牌的金屬則從廢舊電子產品中提取……

還有不到一個月，巴黎奧運就將拉開帷幕，祝福運動員們取得佳績，獲得這枚鑲嵌著艾菲爾鐵塔用料的獎牌。