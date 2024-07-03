巴黎奧運／重回安全名單 台「最速男」楊俊瀚門票到手

楊俊瀚預計將能連續兩屆站上奧運舞台。（本報資料照片）

台灣田徑「最速男」楊俊瀚在國際田徑總會公布的最新奧運積分排名中，在男子200公尺項目以積分1204分來到第46名位置，重新回到奧運安全名單，儘管賽事積分已經採計截止，不過最終名單將於7月7日公告，楊俊瀚預計將能連續兩屆站上奧運舞台。

楊俊瀚6月28日在烏茲別克舉行的C級積分賽中，在男子200公尺跑出20秒46的銀牌佳績，一口氣賺進1199分，而這場積分也排進楊俊瀚在奧運積分周期內的前5高，成功取代掉最低積分賽事後，平均積分來到1204分。

根據國際田總公布的最新排名，楊俊瀚的排名也從上周的第52名來到第46名，重新回到前48名的安全名單內，而這份排名也是國際田總在所有積分賽採計截止（2023年7月1日至2024年6月30日）後公布的最新排名，但最終參賽名單仍將等待7月7日揭曉，楊俊瀚如無意外將能取得巴黎奧運 參賽資格。

今年巴黎奧運男子200公尺共計取48名選手參賽，其中有27位選手透過達標（20秒16）取得參賽資格，另外21位選手則是透過積分排名競爭門票，其中目前在排行榜取得領先位置的為美國名將萊爾斯（Noah Lyles），他在奧運周期內曾跑出19秒47的佳績。

至於台灣今年由於未有女性田徑選手達標或是取得奧運參賽門票，將能獲得一個保障席次，預計將會由國體大短跑好手張博雅取得資格，最終名單同樣將於7月7日公告。