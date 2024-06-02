拳擊／台女將黃筱雯完勝對手 吊車尾搶下巴黎奧運門票

曾在東京奧運拿到銅牌的台灣好手黃筱雯。(中央社)

東京奧運 站上頒獎台，台灣女拳手黃筱雯把握住巴黎奧運 拳擊第2次世界區資格賽機會，女子54公斤級8強賽以5：0擊敗蒙特內哥羅對手高耶科維奇（Bojana Gojkovic），挺進4強，搶下最後的巴黎奧運門票，讓她喜極而泣。

身為台灣首位打下奧運獎牌的拳手，黃筱雯去年杭州亞運 和巴黎奧運第1次世界區資格賽都沒能搶下巴黎奧運資格，本周泰國舉行的第2次世界區資格賽成為最後機會，這次黃筱雯挺住壓力，首輪4：1擊退墨西哥選手巴札杜娃（Perla Bazaldua），第二輪打下丹麥選手摩坦森（Melissa Mortensen），挺進最終8強，再一勝就能前進巴黎。

今天迎接關鍵戰，黃筱雯首回合強勢進攻，後兩回合也維持優勢，獲得全數裁判青睞，以5：0完勝高耶科維奇，強勢搶下4強以及巴黎奧運資格。釋放壓力的黃筱雯也喜極而泣，開心迎接再度的奧運機會。

黃筱雯「吊車尾」搶下巴黎奧運資格後，中華隊東京奧運「四金釵」林郁婷、吳詩儀、陳念琴和黃筱雯再度連莊奧運國手，加上杭州亞運搶下奧運資格的男將賴主恩和甘家葳，中華拳擊隊共有6名選手搶下巴黎奧運門票，創下隊史紀錄。