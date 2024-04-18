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奧運前法國驅逐數百移民 鼓勵前往其他城市

香港中通社18日電
距離巴黎奧運倒數100天。(美聯社)
距離巴黎奧運倒數100天。(美聯社)

距離巴黎奧運會僅剩100天之際，17日法國當局驅逐了巴黎南郊的數百名移民，鼓勵他們乘坐巴士前往法國其他地區。

法媒引述非政府組織稱，塞納河畔維特里一座廢棄的辦公樓曾居住著多達450名移民，其中大多數人有合法證件，正在等待社會住房。在當局宣布即將驅逐後，約300名民眾17日上午在身穿防暴裝備的警察的注視下，表情平靜，拿著袋子、手提箱或手推車中的物品，離開了大樓，感到很擔憂。

人群中大多數是年輕男子，但也有幾名帶著孩子的婦女。他們拿著塑料文件夾里的文件，走向坐在桌子後面的移民官員，用蹩腳的法語或生硬的英語解釋他們的情況。在外面等候的巴士準備帶他們前往中部城市奧爾良（Orleans）或西南部城市波爾多（Bordeaux）。但許多人表示，他們不想離開巴黎地區。

移民和無家可歸者慈善機構指責當局試圖在遊客抵達奧運會之前將無家可歸者從巴黎及其郊區轉移出去。

醫療慈善機構「世界醫生」組織的代表表示，巴黎附近的避難所裡有空位，但顯然當局想將他們遷出首都，尤其是在奧運會之前。

另外，以往奧運開幕式都是在封閉的體育館舉行，但這次巴黎奧運的開幕式是在塞納河上舉行。按照組委會目前的方案，屆時將有約10500名運動員搭乘船隻，沿著塞納河由東向西航行約6公里至埃菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場，參加在那裡舉行的慶祝儀式。而河岸兩邊，將有約30萬名觀眾能現場觀看這一盛會。因此大眾都非常擔心安全的問題。

2024巴黎奧運，將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。

巴黎奧運 移民

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