谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

在北京冬奧 奪兩金一銀的中美混血兒谷愛凌 （Eileen Gu）27日在微博發文：「謝謝中國」，引發不少網民猜測她將離開中國，啟程回美國準備學業，並紛紛表達不捨之情；但也有部分質疑聲浪指，她為什麼稱中國而非祖國。

綜合媒體報導，根據日程安排，谷愛凌將在美國參加一系列活動，包括5月22日在洛杉磯舉辦的「亞洲協會南加州年會」，此外，谷愛凌曾在2月透露，將在今秋入學史丹福大學。

谷愛凌27日晚在微博發布9張照片，還寫下「謝謝中國」四個字，以紀念她在中國的數月時光，並向中國的朋友們暫別。值得注意的是，谷愛凌同樣在Instagram發文「Thank you China for the unforgettable few months & for the endless love.」

在谷愛凌的微博評論區，有不少網民留言表示不捨及感謝：「不要客氣都是自己人」、「愛凌，沒有你我怎麼活呀」、「謝謝你給我帶來了很多正能量」。

同時，網路中也浮現出質疑的聲音，有網有質疑谷愛凌為什麼說中國而非祖國，「為什麼不說祖國？心裡不把自己當中國人」、「謝謝中國？感覺聽起來怪怪的，像是以外國人的身分說這句話」。