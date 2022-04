谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌發文稱「謝謝中國」。(取材自微博)

在北京冬奧 奪兩金一銀的中美混血兒谷愛凌 (Eileen Gu)27日在微博發文:「謝謝中國」,引發不少網民猜測她將離開中國,啟程回美國準備學業,並紛紛表達不捨之情;但也有部分質疑聲浪指,她為什麼稱中國而非祖國。

綜合媒體報導,根據日程安排,谷愛凌將在美國參加一系列活動,包括5月22日在洛杉磯舉辦的「亞洲協會南加州年會」,此外,谷愛凌曾在2月透露,將在今秋入學史丹福大學。

谷愛凌27日晚在微博發布9張照片,還寫下「謝謝中國」四個字,以紀念她在中國的數月時光,並向中國的朋友們暫別。值得注意的是,谷愛凌同樣在Instagram發文「Thank you China for the unforgettable few months & for the endless love.」

在谷愛凌的微博評論區,有不少網民留言表示不捨及感謝:「不要客氣都是自己人」、「愛凌,沒有你我怎麼活呀」、「謝謝你給我帶來了很多正能量」。

同時,網路中也浮現出質疑的聲音,有網有質疑谷愛凌為什麼說中國而非祖國,「為什麼不說祖國?心裡不把自己當中國人」、「謝謝中國?感覺聽起來怪怪的,像是以外國人的身分說這句話」。