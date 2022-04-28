我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯：印太經濟架構具包容性 不會排除台灣

疫情爆發壓力大 調查：七成民眾無法專心工作

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

體育新聞組／綜合報導
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

北京冬奧奪兩金一銀的中美混血兒谷愛凌（Eileen Gu）27日在微博發文：「謝謝中國」，引發不少網民猜測她將離開中國，啟程回美國準備學業，並紛紛表達不捨之情；但也有部分質疑聲浪指，她為什麼稱中國而非祖國。

綜合媒體報導，根據日程安排，谷愛凌將在美國參加一系列活動，包括5月22日在洛杉磯舉辦的「亞洲協會南加州年會」，此外，谷愛凌曾在2月透露，將在今秋入學史丹福大學。

谷愛凌27日晚在微博發布9張照片，還寫下「謝謝中國」四個字，以紀念她在中國的數月時光，並向中國的朋友們暫別。值得注意的是，谷愛凌同樣在Instagram發文「Thank you China for the unforgettable few months & for the endless love.」

在谷愛凌的微博評論區，有不少網民留言表示不捨及感謝：「不要客氣都是自己人」、「愛凌，沒有你我怎麼活呀」、「謝謝你給我帶來了很多正能量」。

同時，網路中也浮現出質疑的聲音，有網有質疑谷愛凌為什麼說中國而非祖國，「為什麼不說祖國？心裡不把自己當中國人」、「謝謝中國？感覺聽起來怪怪的，像是以外國人的身分說這句話」。

谷愛凌在微博發文稱「謝謝中國」。（網頁截圖）
谷愛凌在微博發文稱「謝謝中國」。（網頁截圖）

谷愛凌 北京冬奧

上一則

溫網取消防疫規定 球王約克維奇可以挑戰衛冕了

下一則

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

延伸閱讀

王思聰懟中國核酸「檢測的是奴性」微博一夕消失

王思聰懟中國核酸「檢測的是奴性」微博一夕消失
谷愛凌環抱蘇翊鳴 粉絲不滿：別捆一起蹭流量

谷愛凌環抱蘇翊鳴 粉絲不滿：別捆一起蹭流量
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
谷愛凌代表中國參加冬奥 有功無過

谷愛凌代表中國參加冬奥 有功無過

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
柯瑞（中）回歸先發拿到30分，率領勇士關門成功，系列賽4勝1敗淘汰金塊。（路透）

1張圖／NBA季後賽最新戰況 西區勇士、東區公鹿 晉級第二輪

2022-04-28 08:30
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18
Getty Images

NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

2022-04-23 08:33
中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05

超人氣

更多 >
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害