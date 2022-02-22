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谷愛凌告別北京冬奧：我度過人生中最美好的2周

體育新聞組／綜合報導
谷愛凌。（取材自微博）
谷愛凌。（取材自微博）

18歲中美混血谷愛凌（Eileen Gu）為中國出賽北京冬奧，斬獲1金2銀的好成績，谷愛凌22日在微博回顧了自己的北京冬奧之旅，稱「我度過了人生中最美好的兩周」。

谷愛凌在微博列舉自己的四項成就，稱自己是「歷史上最年輕的自由滑雪奧運金牌得主」、「第一位在同一屆奧運會上獲得三枚獎牌的極限運動員」、「唯一一位贏得大滿貫的自由式滑雪女運動員」、「中國歷史上第一位奧運會自由滑雪金牌和獎牌得主」。

她感謝媽媽、家人和朋友們，教練和贊助商的支持，也感謝所有參加比賽的女孩們，她們不僅挑戰極限，而且還帶著微笑，友誼和體育精神做到了這一點。「你們每天都在激勵著我，我很幸運能夠成為這個了不起的大家庭的一員。最後，感謝你 - 自由式滑雪運動！」

谷愛凌回美國之後就要為秋天入學史丹福做準備。被問到理想專業，她的答案與堅持滑雪一樣：熱愛最重要：「我現在挺喜歡物理的，但是也特別喜歡寫作，完全不知道（怎麼選）。」

她透露正在寫一本書，素材就是多年攢下來的日記，「我的成長過程很有意思，很特別，所以希望更多人能看到。」谷愛凌希望，當她老了，這些不斷突破界限的過程能與人們分享。

谷愛凌 北京冬奧

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