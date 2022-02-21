冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援

北京冬奧20日舉行花式滑冰表演，沒想到穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，日本花滑選手羽生結弦見狀第一個前去相救。（新華社）

北京冬奧 20日舉行花式滑冰表演，全場的焦點還是在日本 花滑選手羽生結弦 。他不但演出精采的表演，在最後謝幕時，穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，羽生結弦見狀第一個前去相救，也為現場帶來不少笑料。

綜合媒體報導，這場花滑表演共有包括日本的羽生結弦、中國的隋文靜／韓聰、金博洋、俄羅斯的謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、特魯索娃（Alexandra Trusova）等好手參與演出；大家在表演上展現出不同比賽的放鬆表情，精采演出讓觀眾陶醉其中。

就在表演最後，所有受邀演出的選手在冰場中央集合，然後就是冰墩墩壓軸登場。由於羽生所在的位置在選手群的外圍，能在冰墩墩跌倒後第一個伸出援手，並面帶微笑擁抱冰墩墩。

羽生「送暖」的舉動感動不少羽生迷，紛紛在推特上留言說，「羽生搶救冰墩墩」、「不愧是羽生」、「搭救冰墩墩的羽生也太可愛了」、「太珍貴的一幕」。

另外，羽生結弦也發聲明表示：「這是我至今的人生中最受到力挺的一場比賽。」

他在聲明中寫到：「不論是何種狀況，我這樣的人能獲得很多人力挺，我心存感激。這次比賽讓我深思努力與結果的意義、價值，對於我今後的人生而言，這是一段寶貴的時間。對於遭遇311東日本大震災等各種災害的人們、每天感到痛苦的人們，希望他們能有心靈休憩的時間，我希望自己能從遠方給予大家支持。」

日本隊20日在北京冬奧最後一天賽事的女子冰壺冠軍戰雖不敵英國，但仍拿下日本冰壺史上首面冬奧銀牌。日本代表團在本屆冬奧比賽共奪得3面金牌、6面銀牌、9面銅牌，總共18面獎牌，刷新上屆平昌冬奧最高紀錄13面獎牌，創新高。