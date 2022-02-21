我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

「中國行動計畫」助長仇亞 司法部擬改名 但相關調查繼續做

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援

體育新聞組／綜合報導
北京冬奧20日舉行花式滑冰表演，沒想到穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，日本花滑選手羽生結弦見狀第一個前去相救。（新華社）
北京冬奧20日舉行花式滑冰表演，沒想到穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，日本花滑選手羽生結弦見狀第一個前去相救。（新華社）

北京冬奧20日舉行花式滑冰表演，全場的焦點還是在日本花滑選手羽生結弦。他不但演出精采的表演，在最後謝幕時，穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，羽生結弦見狀第一個前去相救，也為現場帶來不少笑料。

綜合媒體報導，這場花滑表演共有包括日本的羽生結弦、中國的隋文靜／韓聰、金博洋、俄羅斯的謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、特魯索娃（Alexandra Trusova）等好手參與演出；大家在表演上展現出不同比賽的放鬆表情，精采演出讓觀眾陶醉其中。

就在表演最後，所有受邀演出的選手在冰場中央集合，然後就是冰墩墩壓軸登場。由於羽生所在的位置在選手群的外圍，能在冰墩墩跌倒後第一個伸出援手，並面帶微笑擁抱冰墩墩。

羽生「送暖」的舉動感動不少羽生迷，紛紛在推特上留言說，「羽生搶救冰墩墩」、「不愧是羽生」、「搭救冰墩墩的羽生也太可愛了」、「太珍貴的一幕」。

另外，羽生結弦也發聲明表示：「這是我至今的人生中最受到力挺的一場比賽。」

他在聲明中寫到：「不論是何種狀況，我這樣的人能獲得很多人力挺，我心存感激。這次比賽讓我深思努力與結果的意義、價值，對於我今後的人生而言，這是一段寶貴的時間。對於遭遇311東日本大震災等各種災害的人們、每天感到痛苦的人們，希望他們能有心靈休憩的時間，我希望自己能從遠方給予大家支持。」

日本隊20日在北京冬奧最後一天賽事的女子冰壺冠軍戰雖不敵英國，但仍拿下日本冰壺史上首面冬奧銀牌。日本代表團在本屆冬奧比賽共奪得3面金牌、6面銀牌、9面銅牌，總共18面獎牌，刷新上屆平昌冬奧最高紀錄13面獎牌，創新高。

日本花式滑冰明星羽生結弦20日發聲明表示，北京冬奧是人生中最受到力挺的一場比賽。...
日本花式滑冰明星羽生結弦20日發聲明表示，北京冬奧是人生中最受到力挺的一場比賽。（路透）

日本 羽生結弦 北京冬奧

上一則

NBA／高個投籃差？唐斯三分球大賽奪冠

延伸閱讀

李玉剛為羽生結弦寫歌 上線1天觀看破千萬

李玉剛為羽生結弦寫歌 上線1天觀看破千萬
北京冬奧閉幕 羽生結弦：此生最受力挺的比賽

北京冬奧閉幕 羽生結弦：此生最受力挺的比賽
北京冬奧吉祥物滑倒 羽生結弦即刻救援

北京冬奧吉祥物滑倒 羽生結弦即刻救援
粉絲鬆口氣…羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

粉絲鬆口氣…羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽19日在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。 新華社

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

2022-02-19 09:08

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」