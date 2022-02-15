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紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質

中央社／紐約15日電
俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃涉服禁藥在北京冬奧掀波，在她送檢的樣本中，發現3種用以治療心臟病的不同物質。路透
俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃涉服禁藥在北京冬奧掀波，在她送檢的樣本中，發現3種用以治療心臟病的不同物質。路透

「紐約時報」今天報導，俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）涉服禁藥在北京冬奧掀波，在她送檢的樣本中，發現3種用以治療心臟病的不同物質。

法新社報導，瓦莉娃在冬奧比賽期間，得知她去年12月藥檢驗出對曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。曲美他嗪是用於治療心絞痛藥物，也可以增強耐力。

體育仲裁法庭（CAS）昨天裁定，她可以繼續在冬奧參賽，但不代表她已排除涉用禁藥且仍可能在日後面臨懲處。

紐時報導，瓦莉娃送檢樣本還驗出心臟病用藥hypoxen和左旋肉酸（L-carnitine），這兩種藥不在世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）禁用之列。

報導指出，在13日送交體育仲裁法庭聽證的文件中，有瓦莉娃送檢樣本驗出不同物質的陳述。體育仲裁法庭最終裁定准許瓦莉娃完成比賽，但這項裁決引發爭議。

國際奧會（IOC）紀律委員會常任主席歐斯華（Denis Oswald）在北京告訴記者，瓦莉娃在體育仲裁法庭聽證表示，她檢測呈陽性是因為她「沾到」祖父的藥物。

俄羅斯媒體報導，瓦莉娃據稱與祖父共用相同的玻璃杯，她的祖父為治療心臟病服用曲美他嗪。

紐時報導，瓦莉娃的祖父9日提供俄羅斯反禁藥官員一段預錄影片，他在影片中表示使用曲美他嗪是在治療（心臟病）「發作」。

瓦莉娃的祖父在影片中展示藥包。

紐時報導，瓦莉娃的母親在同一場聽證中指出，瓦莉娃送檢樣本被驗出含有hypoxen物質是在治療心臟問題。

她還說，瓦莉娃的祖父每天都陪著她練習。

心臟病 俄羅斯 北京冬奧

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