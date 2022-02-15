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冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

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吃貨谷愛凌帶動包子、韭菜盒子銷量 還想吃元宵、火鍋

中國新聞組／北京16日電
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。

滑雪好手谷愛凌15日在女子坡面障礙技巧決賽中，頂住失誤壓力摘得銀牌。深受中國民眾喜愛的她，14日資格賽後吃了韭菜盒子意外帶動銷量，連官方都出來為韭菜盒子正名英譯。15日奪牌後她吃了包子，還嚷著元宵節想吃黑芝麻元宵，讓網友笑稱吃個不停的她就是個接地氣的「大吃貨」。

綜合媒體報導，在14日的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽結束，谷愛凌在首輪略有失誤的情況下，以第三名的成績晉級決賽。

在等待分數的時候，「青蛙公主」因賽後要參加訓練，沒有時間吃飯，在場邊大口的吃起「韭菜盒子」。谷愛淩面對外籍記者提問時，用中文回答是「韭菜盒子」，至於韭菜盒子的英文怎麼講，她在解釋過程遇到困難，只能打趣的說，「今天我的英語是完蛋了」。

此後，有關「韭菜盒子英語是什麼」等話題還登上微博熱搜引發討論。

而韭菜盒子英語翻譯的「眾說紛紜」，官媒「中新網」15日給出官方答案，北京旅遊網（Beijing Tourism）介紹，韭菜盒子的正式英文名稱是「Fried Chinese Leek Dumplings」。網友還打趣的說「就叫jiucai hezi」、「chinese股民's box」。

15日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌繼大跳台奪金後再獲得一面銀牌。觀看直播的民眾除了對谷愛凌摔倒過後再度奮起的「大心臟」抗壓力充滿佩服外，人們再度對於吃個不停的谷愛凌發出疑問「她今天又在吃什麼」？

谷愛凌在賽後受訪時，手上還拿著咬了一半的包子。她說姥姥在元宵節會來與她團圓，並為她的下一場U型場地技巧比賽現場加油。谷愛凌高興地說：「希望今天回去能吃上黑芝麻餡的元宵，這是我最喜歡的」。

報導指出，谷愛凌的「吃貨」體質在去年底參加央視節目「冬奧來了」就有粉絲發現，她在節目中表示愛吃北京烤鴨，8日拿下女子自由式滑雪大跳台金牌後，她也表示想吃「道地的北京烤鴨」。

自由式滑雪大跳台和坡面障礙技巧隊隊醫朱江偉提到，谷愛凌近年都會到成都訓練，麵食、紅燒肉都是她的心頭好。而成都火鍋則成為谷愛淩眼中可遇而不可求的美食。

「她很想嘗試成都火鍋，但是由於運動員的飲食限制，沒法吃。」朱江偉解釋，整個選手村裡吃的東西都非常清淡，花椒、大料都是不允許吃的。

谷愛凌15日比賽後吃包子。(取材自人民日報)
谷愛凌15日比賽後吃包子。(取材自人民日報)

谷愛凌 滑雪 北京

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