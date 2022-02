冬奧／稱美花滑選手亞裔比例過高 紐時遭痛批種族歧視

今年代表美國出戰冬奧的選手有許多亞裔 面孔,日前《紐約時報 》對此現象寫下「美國各地冰場和比賽中,亞裔比例明顯高於其他族裔」,該文立刻引發熱議,被認為有種族歧視 之嫌。

《紐約時報》指出,美國此次參加北京冬奧花式滑冰比賽的6名選手名單中,有4名是華裔選手,分別是陳楷雯(Karen Chen)、劉美賢(Alysa Liu)、陳巍(Nathan Chen)和周知方(Vincent Zhou),然而亞裔僅占美國人口的 7%,在各個級別的溜冰場和比賽中,參賽選手的比例卻高過其他族裔,顯然亞裔已經逐漸改變這項1990年代以前都屬於白人的運動。

這番言論被認為是對亞裔的種族歧視,引發美國網友不滿,「為什麼《紐約時報》把亞裔美國人在一項運動中的好表現視為問題?」、「這些選手代表了美國最好的一面,他們努力奮鬥達成目標」、「白人比例過高時,也沒見你們報導過」。

該文再分析亞裔在花式滑冰占有絕對優勢的原因,由於他們身形纖細瘦小,再加上從小接受父母嚴格的訓練,還稱「花式滑冰是一項昂貴的運動,而東亞人作為一個移民群體,他們在美國擁有最高的平均家庭收入。」這樣的說法被專家認為是刻板印象,在花式滑冰的比賽中,不分族群每位選手都有相同的競爭機會。

由於被認為有散播反亞裔之嫌,目前該文的標題已被改掉。

Figure skating in the U.S. is now plainly an Asian American sport.



For the second consecutive Winter Games, four of the six figure skaters representing the U.S. in the singles events are Asian American: Karen Chen, Nathan Chen, Alysa Liu and Vincent Zhou. https://t.co/XxU7wkUxMp pic.twitter.com/aoIznhBw2v