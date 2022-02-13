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冬奧／瑞典同事「請假」比冰壺 順手奪銅 震驚上海的他

體育新聞組／綜合報導
25歲的冰壺選手阿米達迪華爾首度出戰奧運。（路透）
25歲的冰壺選手阿米達迪華爾首度出戰奧運。（路透）

向來大賽都有不少職場奇聞，近日，上海一名員工發現，自己的同事請假去參加冬奧，竟還奪下了銅牌，「#同事請假參加冬奧會順手獲得銅牌」，衝上了微博熱搜。

據了解，上海網友所指的同事為瑞典選手阿米達迪華爾（Almida de Val），她在冰壺混雙賽中與隊友奧斯卡埃里克松（Oskar Eriksson）攜手取下一面銅牌。

綜合媒體報導，25歲的阿米達迪華爾首度出戰奧運，她是2017年世青冠軍，更擁有瑞典皇家理工學院工程學碩士學位。

據報導，她現於阿克蘇諾貝爾公司瑞典分行工作，公司主要業務為油漆及塗料。據中國分公司負責人指，25歲的阿米達迪華爾是瑞典公司的員工，1月初請假備戰冬奧，獲冰壺混雙銅牌，並將在2月14日那周回來工作。公司非常支持她參加冬奧，中國同事們看到也很受鼓舞。

瑞典選手阿米達迪華爾（左），她在冰壺混雙賽中與隊友奧斯卡埃里克松（右）攜手取下一...
瑞典選手阿米達迪華爾（左），她在冰壺混雙賽中與隊友奧斯卡埃里克松（右）攜手取下一面銅牌。（路透）

另外，無獨有偶，本屆冰壺混雙組合莫桑奈爾（Amos Mosaner）和康斯坦丁尼（Stefania Constantini）代表義大利出賽奪得金牌，康斯坦丁尼首次參加冬奧就摘金，也是由兼職店員轉身變成女英豪。

康斯坦丁尼接受Fra Noi雜誌訪問時說：「我開始玩冰壺的那一刻，點燃我生命的火花。我開始變得愈來愈熱情，慢慢地我開始放棄所有其他活動。」但作為全職冰壺選手因經濟無法支持，平時她還要在戶外用品店The North Face當兼職店員，上班前一大早還得進行有氧和舉重訓練。

瑞典 義大利 諾貝爾

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