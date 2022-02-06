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冬奧／羽生結弦到北京後行蹤成謎 中國百萬粉絲肉搜

體育新聞組 / 綜合報導
羽生結弦到底去哪？名字登上微博熱搜第一。 （取材自Instagram）
羽生結弦到底去哪？名字登上微博熱搜第一。 （取材自Instagram）

冬季奧運男子花式滑冰金牌二連霸得主羽生結弦，日前在社群釋出影片表示會來尋求北京冬奧衛冕，但來到中國之後卻一直未見蹤影，據日媒報導，練習場中又不見他人蹤影，令許多粉絲十分心急。在中國坐擁高人氣的他，名字還登上微博熱搜第一，總量達2.1億，而關鍵字是「尋找羽生結弦」，註冊有多達157萬粉絲的他，在中國粉絲心中影響力不容小覷。

此次冬奧，日本代表隊最受矚目選手羽生結弦，抵達北京後就未現身露面，甚至還驚傳棄權，嚇得許多粉絲一身冷汗，所幸他之後透過社群發聲表示自己非常重視這次北京冬奧的機會，並會努力去爭取勝利。然而今日在練習賽場中又未見他的身影，令外界憂心忡忡。不過，日媒報導說他會依照自己節奏做調整，預定8日出賽。

在中國相當火熱的羽生結弦，除了出眾的顏質與實力外，還有他曾對中國所展現的友好與尊重，在2015年他就曾寫下「感謝中國」等字句，並與中國選手互動融洽，種種的親民舉動也讓他圈粉無數。如今蹤跡成謎的他，也讓不少人感到相當掛心，況且日本代表團也給不出肯定的答案，只留給外界無數揣測，讓想一賭冰上王子風采的粉絲等到心急如焚。

北京冬奧 羽生結弦 社群

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