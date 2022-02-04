北京冬奧開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

2022年北京冬季奧運今天開幕，人權團體憂中國藉此進行「體育洗白」，歐洲議會多位議員發聲批評中國，認為中國人權紀錄糟，多國領導人缺席開幕式，中國難藉體育洗白。

人權組織「人權觀察」以及國際特赦組織近期皆警告，北京當局意圖進行「體育洗白」（sportswashing），以粉飾不佳的人權紀錄，他們呼籲國際社會抵制。歐洲議會多位議員也在社群媒體發文表達對中國的質疑。

德國 籍的歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（Manfred Weber）表示，希望所有的歐洲運動員實現他們的奧運夢，但在此同時歐洲議員們不會停止發聲，仍將指出中國人權紀錄不佳以及對世界各地民主和自由的攻擊。

另一位德國籍的歐洲議員安格魯（Engin Eroglu）指出，為了新疆維吾爾族、香港 和西藏人民以及所有在中共統治下受難的人們，他再次重申為人權挺身而出杯葛北京冬奧 。

比利時籍的歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）則說，許多人憂心冬奧對中國將是一個完美的體育洗白機會，但這場體育盛事如此高度爭議，中國糟糕的人權紀錄再加上許多歐洲國家領導人缺席開幕式，中國不是已經輸了嗎？

另一位比利時籍的歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）則提到台灣，指冬奧今天開幕，此時不是為中共喝彩的時刻，而是聲援中國打壓人權、自由和民主的受害者的時刻。 文末並標註力挺維吾爾族、香港及台灣等。

美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進。德國、日本等國雖不願用外交抵制的字眼，但也不派政府官員參加。