抵制聲中 南韓議長將出席冬奧

習近平（右）25日在北京釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。（新華社）

儘管英美等國宣布外交抵制北京冬奧 ，但也有不少國家表達力挺。俄羅斯 宣布將派逾500人代表團參加，南韓國會議長朴炳錫也將出席冬奧開幕式。中國國家主席習近平25日在北京會見國際奧委會主席巴赫，聲稱舉辦冬奧得到國際社會支持，這是習一年多來首度與外賓會面。

習近平25日與巴赫會面時稱，本屆冬奧約90個國家和地區近3千名運動員 參加，是產生金牌最多的一屆。「中方完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全」。

習近平還意有所指說，奧林匹克運動倡導的「更團結」，正是當今時代最需要的。世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來，所以中方提出「一起向未來」的北京冬奧會口號。

據新華社，巴赫先用中文祝賀中國人民新春快樂，並稱讚北京冬奧各項籌備工作出色順利，防疫措施周全。巴赫並說，此次一些國家首次派團出席冬奧會，表明北京冬奧獲國際社會的支持，國際社會也普遍反對將體育政治化。

BBC中文網25日列出目前明確外交抵制冬奧的國家，包括美國、英國、加拿大和澳洲等國。這些國家不會派政府代表出席，理由是對中國人權紀錄的擔憂。

除了明確外交抵制的國家，還有多國以其他理由，表示不會派遣官方代表團前往北京，新冠疫情是主因，這些國家包括紐西蘭、奧地利、比利時、瑞典和荷蘭等。日本政府也不派遣官員與會，但官方拒稱這種作法為「外交抵制」。

俄羅斯等國則力挺北京，除了俄羅斯總統普亭，包括聯合國秘書長古特瑞斯、波蘭總統杜達、阿根廷總統費爾南德斯、巴基斯坦總理伊姆蘭．汗等政要，都將出席北京冬奧。

據澎湃新聞，俄羅斯駐北京大使杰尼索夫25日宣布，將派出陣容強大的代表團出席北京冬奧，包括逾210位運動員，以及由教練、醫務人員組成的保障團隊，將超過500人。他還稱，普亭將率團訪問北京，與中國領導人舉行會談，這是非常重要的政治議程。

韓聯社報導，南韓國會議長朴炳錫將於2月3日至6日訪問中國，並出席北京冬奧開幕式。朴炳錫此行將看望南韓冬奧代表團，勉勵運動員。

而近期與北京關係緊張的立陶宛，明確表示要外交抵制，但新華社25日特別報導稱，立陶宛將派出迄今為止規模最大的代表團參加北京冬奧，其中包括13名運動員。