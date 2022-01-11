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德國不跟進抵制北京冬奧 但高層官員不會出席開幕式

中央社 / 柏林10日電
德國政府不願抵制北京冬奧、但也不會派高層官員出席開幕式。路透
德國政府不願抵制北京冬奧、但也不會派高層官員出席開幕式。路透

北京冬奧2月舉行，美國、英國等國因新疆人權問題外交抵制北京冬奧，德國政府不願抵制、但也不會派高層官員出席開幕式。

北京冬季奧運會將於2月初揭幕，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）已表示不會參加，主管體育的內政部長賽賀佛（Nancy Faeser）「由於COVID-19疫情」也不會出席。

經常批評中國人權問題的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）沒說要抵制冬奧，而是說「我是運動迷，但絕不會在這時候參加奧運」。

柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）引述政府知情人士報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）不願對北京冬奧進行外交抵制，不會下令官員不要去，但基本上德國高層官員不會出席開幕式。

過去幾屆奧運，德國官員出席和為本國選手加油是常態，這次冬奧卻全部缺席，執政聯盟成員、綠黨外交事務發言人諾利普爾（Omid Nouripour）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，德國不派官方代表參加，中方應該就知道是什麼意涵了。

諾利普爾說，由於當地人權狀況惡劣，參與這次奧運的層級不可提高。

北京冬奧 德國 奧運

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