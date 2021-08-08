東奧／記者手記：「脆弱」的東京奧運，成功的東京奧運

東京奧運8日閉幕。（美聯社）

8月8日晚，熊熊燃燒了16天的東京奧運 會主火炬緩緩熄滅。直到此時此刻，國際奧委會主席巴赫才可以用輕鬆的口氣宣布：「我們大家一起成功舉辦了東京奧運會。」

回望過去一年，東京奧運會經歷了有史以來最難以確定的時刻：直到7月23日開幕，東京奧運會依然面臨不確定性，隨時可能被取消。因此，開幕當晚，國際奧委會、東京奧組委很多工作 人員都流下了眼淚。國際奧委會奧運會部主任杜比就說，直到奧運會開幕式結束，他都幾乎難以相信這一切都是真的。

杜比的擔心也正是奧林匹克世界的擔心。即便疫情依然肆虐，東京奧運會也不能再延期，更無法取消。這不僅是奧林匹克運動自身的需要，也是這個世界的需要。

杜比曾說，他難以想像奧運會再被延期，因為在延期的這一年，大量的溝通協調、賽程的重新排定、合同的重新簽署等等實在讓人筋疲力盡，世界許多地方曲折變化的新冠感染數字更是令人心驚肉跳，隨時可能將東京奧運會扼殺于無形。

即便已經開幕，面對日本 和東京都日益增加的新冠病例數量，東京奧運會仍面臨質疑和巨大壓力：東京奧運會是造成日本疫情增長的主要原因。幸好，因為採取了比較嚴格的隔離「泡泡」措施，奧運村內和涉奧相關人士的新冠陽性檢出數量一直維持在較低水平，國際奧委會、東京奧組委才可能不懼質疑，並得到參賽各方的信任，奧運會才得以順利向前推進，並守得閉幕日的彩虹，見證火炬的熄滅。

回顧東京奧運會，國際奧委會等應感慶幸，五方會談做出的奧運會空場舉行的決定無比正確。

空場的奧運仍充滿激情。21歲的中國女子射擊運動員楊倩沉穩一槍挑落首金，13歲的日本選手西矢花奪得新項目滑板女子街式賽冠軍，62歲的澳大利亞馬術運動員霍伊以一銀一銅結束他的第八次奧運會征程。他們無論老少，在各個場館勇於挑戰自我，上演了一幕幕精彩瞬間。他們用自己的行動給人們以激勵，給世界以勇氣，給未來以信心。

因為有了他們，東京奧運會不再「脆弱」。不「脆弱」的背後是來自各個方面的工作和支持，其中包括7萬多名志工的奉獻。

「我認為志工的使命很簡單，就是要盡可能去支持奧運，幫助奧運會在良好的氛圍中順利舉行。」美國志工傑弗里·格里格斯表示。

運動員、工作人員、志工，他們，還有他們，將力量匯聚在一起，為了東京奧運會的成功舉辦一起努力。巴赫說：「所有的力量匯聚在一起，我們才可能使延期的東京奧運會的舉辦成為現實。」