東京奧運落幕 關注點立刻轉往冬奧主辦地北京

東京奧運落幕後，北京冬季奧運即將在6個月後揭幕。(美聯社)

東京奧運 落幕後，北京 冬季奧運即將在6個月後揭幕。然而，主辦國中國 的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正在升溫，杯葛參加北京冬奧的呼聲也越來越高。

2022北京冬季奧運預計在2022年2月4日至20日舉辦，北京將成為第一個舉辦過夏季奧運與冬季奧運的城市。為了向全世界呈現中國最好的面貌，北京建設新場館，2008年北京奧運使用的「鳥巢」等場館也進行改建。

2022年冬季奧運將在3大主要地區舉行，包括北京、延慶，以及北京西北方180公里的河北省張家口，將以高速鐵路連接3個地區。

所有場館在數個月前已經建造完成，儘管深陷疫情，中國當局仍迫切對外宣稱準備工作正在順利展開。

然而，就在2022年北京冬奧即將到來之際，中國卻爆發數個月以來最大疫情。儘管相比其他國家，中國的感染人數仍低。

另一項令北京冬奧頭疼的是，維權分子、海外的維吾爾族，以及部分西方政界人士，因為中國過去的人權紀錄，尤其是對待少數穆斯林的行徑，持續呼籲各界杯葛中國共產黨。

在2019年底爆發疫情的中國早已實施全世界數一數二嚴格的防疫措施，但北京正在進一步嚴加戒備。

目前從海外入境中國人士必須在旅館隔離2至3周，目前不清楚上萬名運動員、代表隊職員、媒體之後參加奧運是否必須經歷同樣過程。

俄亥俄州邁阿密大學運動管理系助理教授李波表示，2022北京冬奧應該借鏡東京奧運，學習應對病毒威脅的方式。

雖然外界曾憂心日本會爆發大型傳染，結果雖然有感染案例，但最糟的設想狀況並未發生。

國際奧委會（IOC）與當地的組織委員會堅持每名參與者事前都必須接受檢測，在賽事期間定期篩檢，並讓運動員遠離一般大眾。

東京奧運大多數的賽事在沒有觀眾的狀況下進行，但不清楚2022北京冬奧是否會沿用。

李波表示：「整體來說，東京奧運使用的策略頗為成功，我認為北京會複製非常類似的作法。」他也表示，很好奇中國是否會沿用目前的嚴格隔離措施。

他表示：「我認為要選手提早（至少）2周抵達進行隔離很不實際。從財務角度來看，誰要支付帳單？組織委員會嗎？還是國際奧委會？選手的準備過程也會大受影響，大多數人都不會接受。」

美國聲稱北京對新疆地區維吾爾族進行種族滅絕，專家推估超過100萬人遭監禁在再教育營。北京否認種族滅絕指控，並稱再教育營是職業培訓中心。

紐約的「人權觀察」研究員王亞秋不願號召完全杯葛北京冬奧。她表示：「運動員畢生都在為這一刻準備，剝奪這一刻是不對的。」

她說：「選手仍然可以去，但贊助商、國際顯要、名人，我認為他們不應該讓中國當局舉辦這次奧運具有正當性。」