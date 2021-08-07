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東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東京奧運將落幕 盤點10大新人

東奧／美男籃一度被看扁 格林奪金後嗆球評拿出愛國心

記者陳元廷／綜合報導
格林、里拉德與杜蘭特（由左至右）。（新華社）
格林、里拉德與杜蘭特（由左至右）。（新華社）

美國男籃東奧終於圓滿完成任務，成功連四度摘下金牌保住國際賽霸主地位，而一開始熱身賽先是嚐到連敗，甚至創下首度輸給非洲國家紀錄，且東奧首戰也遭遇滑鐵盧不敵法國，球員對當時所面臨的質疑與酸言酸語自然沒有忘記。

特別是向來不怕發言惹議的杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Draymond Green）就在奪金後強力回擊，杜蘭特就在直播中說：「他們推出戰力排名分析，把我們排在第四呢，比斯洛維尼亞還後面，說他們已經追上我們了，根本開玩笑吧？」

格林也在杜蘭特直播中現身，指名道姓回應球評柏金斯（Kendrick Perkins），「柏金斯，你可是說了很多垃圾話，你該好好當個愛國的美國人」，他也在受訪時強調：「你打開電視收看美國運動節目，像柏金斯這一票人都在質疑我們。」

「該有人教教他們何謂忠誠，你怎麼不挺自己國家呢？何況當我們婉拒出賽，他們又說教要我們該代表國家，但等到我們去了，可是遇到小阻礙，他們又說每個人實力現在都堪比美國，你們是美國人呢，所以表現得像美國人吧」，格林補充。

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