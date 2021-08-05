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東奧／中國乒乓球女團迎戰日本 拿下四連冠

東奧／新排球男神 19歲高橋藍顏值高 球技網喻史上最強

體育新聞組／綜合報導
日本男子排球暌違多年進軍八強，其中19歲小將高橋藍的表現備受注目。（路透）
日本男子排球暌違多年進軍八強，其中19歲小將高橋藍的表現備受注目。（路透）

東京奧運男子排球項目，日本隊在關鍵一戰擊退伊朗，挺進暌違29年的八強成績。除了球場上有好表現之外，日本男排國手高橋藍帥氣的外表，也成為球迷們討論的焦點。

根據日本媒體THE DIGEST報導，現年僅19歲的高橋藍，由於母親是美日混血，因此他也繼承到1/4的美國血統。小時候因為哥哥的影響開始打排球，高中大學時，高橋的球技不只獲得自家教練的盛讚，就連曾經到義大利打拚，高橋憧憬的排球好手石川祐希，都說能從高橋身上學到很多東西。

媒體指出，雖然高橋是陣中最年輕的成員，卻已經是隊伍中防守的頭號戰將。（路透）
媒體指出，雖然高橋是陣中最年輕的成員，卻已經是隊伍中防守的頭號戰將。（路透）

媒體指出，雖然高橋是陣中最年輕的成員，卻已經是隊伍中防守的頭號戰將。他出色的表現常把對手耍得團團轉，甚至有媒體拿他和漫畫「排球少年」相比，認為他是顏值和球技超級新星。透過奧運賽場的轉播，更是讓他一夕爆紅。

網友們也都表示「才19歲就有世界級的實力」、「能站石川對角的只有高橋了」、「『排球少年』登上國際了」、「帥慘了，對加拿大就看他們兩個在秀」、「日本史上最強的吧，巴黎奧運那時一定更不得了」、「這種球技才19歲真的嚇死人」。

媒體指出，雖然高橋是陣中最年輕的成員，卻已經是隊伍中防守的頭號戰將。（路透）
媒體指出，雖然高橋是陣中最年輕的成員，卻已經是隊伍中防守的頭號戰將。（路透）

東京奧運 日本 義大利

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