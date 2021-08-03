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東奧／一場跨欄賽兩人破紀錄 BBC賽評：超人

中央社東京3日綜合外電報導
挪威沃霍爾(左三)與美國(左四)班傑明創下史詩對決。(美聯社)
挪威沃霍爾(左三)與美國(左四)班傑明創下史詩對決。(美聯社)

外界已經預料會看到世界紀錄，但挪威選手沃霍爾今天根本一飛衝天，抵擋美國對手班傑明的進逼，在東京奧運男子400公尺跨欄勇奪金牌，上演奧運史上最精采比賽之一。

沃霍爾（Karsten Warholm）上個月以46秒70成績改寫美國名將楊恩（Kevin Young）高懸29年的46秒78世界紀錄，今天以45秒94再寫新猷，而班傑明（Rai Benjamin）奪銀的46秒17成績同樣比舊紀錄快了半秒。

21歲巴西選手杜桑托斯（Alison Dos Santos）鍍銅，而他46秒72的成績同樣好過楊恩先前的紀錄。最先衝過終點線的7名選手中，有6人創下全國或洲紀錄。

路透社報導，全新的碳板跑鞋或許造就了東奧所見的飛快速度，但就算他們光著腳跑，這兩位偉大競爭對手也會端上令人難忘的競賽。

世界田徑錦標賽兩冠王沃霍爾，每場比賽都當成破紀錄賽在跑，上個月在家鄉奧斯陸（Oslo）的比賽終於把楊恩1992年巴塞隆納奧運的紀錄送入歷史，似終於放下肩上重擔。

而班傑明在美國奧運選拔賽也跑出46秒83佳績，各界早已看好東奧會出現新紀錄，但萬萬沒想到這兩位選手會改寫這麼大的幅度。

都是25歲、狀態絕佳的這兩名選手，漂亮跳過一個個跨欄，肩並著肩進入最後直線賽程，最後由沃霍爾衝刺出線。

當沃霍爾看到成績，一臉訝異，接著撕毀身上背心，搥胸慶祝，最後跪倒地上。

班傑明同樣不敢相信自己的成績，更不敢相信這只夠格拿下銀牌。

英國廣播公司（BBC）評論員、前1500公尺冠軍克朗姆（Steve Cram）說：「兩位選手都打破舊世界紀錄。難怪他要把上衣撕了，他是這項賽事的超人。」

「我不敢相信我們剛剛目睹了什麼。兩位選手的成績只有夢裡才會出現。杜桑托斯的成績也與舊世界紀錄不相上下，他卻被狠甩在後。」

法新社報導，沃霍爾形容自己的金牌定義了他的生涯，「我像瘋子一樣夢想著這面金牌」。

「我睡著想的是金牌，我整天想的都是金牌，如今終於落袋，終於圓滿了。」

沃霍爾創紀錄後興奮到撕開衣服。(美聯社)
沃霍爾創紀錄後興奮到撕開衣服。(美聯社)

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田徑／前一次破世界紀錄花29年 沃霍爾這次僅花1個月

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