東奧／一場跨欄賽兩人破紀錄 BBC賽評：超人

外界已經預料會看到世界紀錄,但挪威選手沃霍爾今天根本一飛衝天,抵擋美國 對手班傑明的進逼,在東京奧運 男子400公尺跨欄勇奪金牌,上演奧運史上最精采比賽之一。

沃霍爾(Karsten Warholm)上個月以46秒70成績改寫美國名將楊恩(Kevin Young)高懸29年的46秒78世界紀錄,今天以45秒94再寫新猷,而班傑明(Rai Benjamin)奪銀的46秒17成績同樣比舊紀錄快了半秒。

WORLD RECORD‼️



Norway's Karsten Warholm breaks his OWN world record to win gold in the men's 400m hurdles and @TeamUSA's Rai Benjamin wins the silver. #TokyoOlympics



📺 NBC

💻 https://t.co/ZOFdXC4e4u

📱 NBC Sports App pic.twitter.com/lPSNrv2Qoo