東奧／62歲馬術好手奪牌「不夠老」想再拚3屆奧運

澳洲62歲馬術好手霍伊。（路透）

澳洲 62歲馬術好手霍伊在東京奧運 三項賽團體賽和個人賽接連勇奪銀牌和銅牌，成為自1968年以來最年長的奧運獎牌得主。霍伊賽後表示，希望能繼續征戰到2032年布里斯本奧運。

澳洲廣播公司（ABC）網站報導，這是霍伊（Andrew Hoy）第8度參加奧運比賽，成為澳洲年紀最大的奧運獎牌得主。霍伊第一次參與奧運是在1984年洛杉磯奧運，當時年僅25歲。

霍伊如今共有6面奧運獎牌，除了昨天的銀牌和銅牌外，還有1992、1996與2000年奧運團體賽3面金牌，以及2000年雪梨奧運的個人賽銀牌。

法新社報導，霍伊表示：「我真的很感恩大家還能談論我有多大年紀，因為我過去開始這項運動時，總是很自豪自己是團隊中最年輕的人。」

澳洲62歲馬術好手霍伊。（歐新社）

霍伊說：「大家在選手村遇到我時會說『嗨，你是做什麼工作？你是官員嗎？』而我會說『哎呀，我是選手』。」

霍伊可還沒「老」到足以打破瑞士帆船好手諾弗拉茲（Louis Noverraz）保有的最年長得牌紀錄，諾弗拉茲在1968年墨西哥 市奧運以66歲之齡拿下銀牌。

霍伊上次出戰奧運是2012年倫敦奧運，他說希望自己可以繼續征戰到2032年布里斯本奧運。

曾在1996年亞特蘭大奧運開幕式擔任澳洲掌旗官的他說：「我已經放眼2032布里斯本（奧運）。」