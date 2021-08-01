「或許不再有奧運機會」戴資穎深夜這張照片 惹哭粉絲

東奧羽球女單金牌戰，我國羽球好手戴資穎（圖）苦戰3局後落敗，獲得銀牌。特派記者余承翰／東京攝影

「謝謝你，我的膝蓋，好好休息吧！」這12個字，不僅是「世界球后」戴資穎對粉絲的表白，更像是她對自己奮戰到底的告慰。

離開廝殺的球場，賽後的夜深人靜，戴資穎今天凌晨在IG限時動態裡貼出自己的腿部照片，雙腿膝蓋滿是大小傷痕，新傷、舊傷宛如一枚枚戰士的勳章。戴資穎的右腿特別慘烈，在與泰國 球后依瑟儂、印度選手辛度對戰時，小戴都有救球時膝蓋觸地的受傷風險；從前一天小戴在IG自我鼓勵「腿兒再撐一天」，到隔天戰後「膝蓋好休息吧」，疲累和壓力溢於言表，令人不捨。

戴資穎昨天賽後受訪表示，她認為自己已盡力，對結果沒有遺憾，先休息一下再做下一步決定。

不過，她今天凌晨隨即在臉書 貼文，「或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」

原本在賽場上無比堅毅的戴資穎也在臉書分享一個小故事，直到辛度昨晚跑過來抱著她，捧著她的臉說：「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局」，然後把她擁在懷裡，那種真誠的鼓勵，害她直接爆哭，「真的太難過了，因為真的很努力了」。

不論表面如何堅強，內心深處難免有脆弱點。戴資穎的真誠留言讓許多粉絲感動落淚，貼文一出2小時即獲得超過46萬讚、5.4萬則留言、2.5萬次分享，連香港 人都留言鼓勵她，許多人都稱讚她是大家心目中的第一名。