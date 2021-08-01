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「菜市仔凱」到「鞍馬王子」李智凱奧運奪銀故事超勵志

記者戴永華／宜蘭報導
李智凱在宜蘭公正國小畢業時的可愛模樣，長大後成為國內知名的「鞍馬王子」，在體操界發光發熱。圖／翻攝自畢業紀念冊
李智凱在宜蘭公正國小畢業時的可愛模樣，長大後成為國內知名的「鞍馬王子」，在體操界發光發熱。圖／翻攝自畢業紀念冊

「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，鞍馬王子李智凱今天拿下台灣體操界的首面奧運獎牌，締造紀錄。他花19年的努力，只為了數10秒的鞍馬動作完美落地，這次他做到了，更一雪里約奧運落馬的前恥，光榮奪銀。

現年25歲的李智凱並非天才型選手，完全靠苦練才能站上國際體壇。他的父親是挖土機司機、母親是市場菜販，個性刻苦耐勞，兒子的國內賽事，父母親必定到場加油。最近他父親輕微中風，行動稍有不便，李智凱這次在東奧拿下銀牌，最感欣慰是父親，當下開心到眼角泛淚。

李智凱在家排行老么，上面還有兩個姐姐，家人感情很好。他從小好動活潑，6歲念幼稚園時被教練林育信發現他的身體柔軟度極佳，引領他走向體操之路。

剛開始學翻滾，李智凱翻出了興趣，在學校體操練習結束後，放學到媽媽的菜市場忍不住技癢，就在市場通道翻滾了起來，傍晚時分市場採購人潮少，商攤叔叔阿姨的掌聲特別鼓舞，推助「菜市仔凱」走上這條路。

在公正國小體操隊的眾多「翻滾男孩」中，李智凱並不是頂出色，他常說，別人練一個動作可能幾下子或幾天就能會了，但他往往需要一、兩個月的時間。不過，體操之路雖然學得慢，卻練出紮實動作，堅持不懈的韌性來自於父母刻苦耐勞的言教身教。

體操之路辛苦，導演林育賢拍攝「翻滾吧！男孩」電影中的男孩，最後沒幾個能夠繼續走下去，母親楊素秋不時鼓勵兒子，「不能遇到挫折就放棄」。李智凱的父母親常在國內大小賽事陪伴加油，儘管每次觀賽，李母都緊張到快要停止呼吸，不過在兒子面前還是要強忍鎮定，帶給他滿滿的信心。

一次又一次完美的鞍馬落地，背後是累積多年苦練，李智凱告訴自己「咬牙苦撐下去，成果就是你的」，終於在2016年，年僅20歲的他站上里約奧運舞台，但未獲幸運之神眷顧，在比賽前1個月，李智凱因練習造成右腳骨裂，經過積極治療與復健，帶傷上陣卻「落馬」失誤，資格賽判出局。

所幸家人與教練的陪伴，李智凱走出低潮期，隔年在世大運體操男子鞍馬項目，以完美表現摘下金牌，2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運的男子鞍馬項目更接連奪金，相當風光。

這幾年，他加強勤練奪牌秘技「湯瑪士迴旋」並且再進化，加深迴旋困難度，在各大國際賽場表現出色；此次捲土重來征戰東京奧運，搭配高難度6.7分的套路，終於讓他一雪里約奧運前恥，勇奪銀牌。

去年他榮獲全國十大傑出青年，母校公正國小也頒給傑出校友獎，校長簡信斌說，從「菜市仔凱」到「鞍馬王子」的成功之路，絕非偶然，一路來看他從挫折中站起來，勵志的故事就是活教材，此次奥運鞍馬奪銀，不但為個人締造光榮紀錄，更是台灣人的驕傲。

宜蘭公正國小去年頒給李智凱傑出校友獎，校長簡信斌說，從「菜市仔凱」到「鞍馬王子」...
宜蘭公正國小去年頒給李智凱傑出校友獎，校長簡信斌說，從「菜市仔凱」到「鞍馬王子」的成功之路，絕非偶然。圖／公正國小提供
「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，體操界的「鞍馬王子」李智凱今天拿下台灣體操界的首面...
「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，體操界的「鞍馬王子」李智凱今天拿下台灣體操界的首面奧運獎牌，光榮奪銀，一雪里約奧運的落馬前恥。記者余承翰／ 東京攝影

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