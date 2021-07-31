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「從地獄爬回來」奪金 台羽球「麟洋配」：絕不忘初心

特派記者蘇志畬、奧運採訪團／東京報導
羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。(特派記者余承翰／東京攝影)
羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。(特派記者余承翰／東京攝影)

台灣羽毛球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋拍出「金」喜，在東京奧運金牌戰直落二擊敗對手，為中華台北代表團摘下第二面金牌，兩金兩銀三銅超越雅典奧運兩金兩銀一銅成績，締造參加奧運以來最佳紀錄；打進羽球女單決賽的「球后」戴資穎1日爭金，對陣中國選手陳雨菲。

在東京奧運分組第一戰就吞敗，但「麟洋配」輸球後反而拋開壓力，先是連勝兩場晉級八強，在淘汰賽更一路闖關，在隊史第一度奧運金牌戰再以21:18、21:12力退世界排名第六的中國「高塔組合」李俊慧/劉雨辰，奧運初體驗就帶回金牌，更為台灣奧運史寫下新頁。

世界排名第三的「麟洋配」坦言，本以八強為目標，但第一場敗給印度組合後就沒再多想，王齊麟笑說：「輸掉後其實是滿崩潰的，想說差不多了，只想把剩下比賽好好打完，沒想到能谷底反彈。」

兩人在決賽碰到身高都超過190公分的李俊慧/劉雨辰，延續氣勢，首局18:18後連拿三分，第二局更一路領先，只花34分鐘就迎接金牌。

李洋以不可思議形容東奧旅程，奪勝當下仰躺球場的他說：「畢竟當初第一場就輸了，也從出現困難的狀況下，一步一步走來。」

他也提到，他和王齊麟初中就是同學，非常清楚彼此個性，彼此也願意為共同目標一起前進，「當時就希望站上奧運殿堂、站上頒獎台。」

搭檔兩年就創下空前的奧運金牌紀錄，26歲的王齊麟和下月要過生日的李洋強調，不會因為這枚奧運金牌而自滿，仍會把姿態放低，李洋說：「要做好選手該做的本分，自律的自律、檢討的檢討，彼此扶持，不要去想現在站在那裡，要把選手本分做好。」

兩人也提到，會一直記得最初開始打羽球的「初心」，「打羽毛球是件快樂的事情，不是有壓力的事情。」李洋解釋說。

麟洋配讓中華民國國旗歌在奧運場上再度響起，讓許多國人噴淚。王齊麟也開心在臉書貼文：「我們麟洋讓世界看見台灣了。我們麟洋真的做到了！！！」要向全世界大聲自我介紹。還標註滿滿國旗。

李洋的父親李峻淯表示，他從沒來有這麼激動過。王齊麟的爸爸王偉建表示，「給我父親節最好的禮物」，他說自己好好培養小孩，讓台灣被世界看到，這才是愛台灣，希望大家一起努力。

東京奧運 台灣 羽球

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