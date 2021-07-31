東奧／東南亞各國比一比 選手奪牌後能得到多少獎金

菲律賓舉重選手迪亞斯（Hidilyn Diaz）為菲國拿下史上首面奧運金牌。 路透

鴻海創辦人郭台銘提議政府大幅提高給奧運 得牌選手的獎金，甚至建議發給金牌選手1億台幣（約357.5萬美元），引發民眾討論。事實上不只台灣 ，東南亞各國因選手得牌數量相對較少，政府為了提倡運動，通常也都會提供高額獎金。

日經新聞報導，菲律賓舉重選手迪亞斯（Hidilyn Diaz），在女子55公斤級的比賽中，以打破奧會紀錄的合計224公斤重量，為菲國拿下史上首面奧運金牌。

她除了將得到菲國政府發給金牌選手的1,000萬披索（20萬美元）現金獎金外，據當地媒體報導，菲國富豪潘吉里納（Manuel Pangilinan）等人也都表示將發獎金給她，預估她將總共收到至少3,300萬披索獎金。

菲國總統杜特蒂也已承諾，會自掏腰包發給迪亞斯300萬披索獎金，並送她一棟裝潢好的房子，和一塊在她家鄉民答那峨南部的土地。

此外，菲國富豪吳聰滿（Andrew Tan）旗下的房地產公司也宣布，將送給迪亞斯一棟位在馬尼拉市中心、價值1,400萬披索的公寓；大陸車廠北汽福田也說將送她一輛13人座小巴，用於家族旅行。

至於成為泰國首位跆拳道金牌選手的翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit），據曼谷郵報報導，她將得到包括國家運動發展基金在內所發的總計近2,000萬泰銖（60.4萬美元）獎金。

印尼 政府也將發獎金給在舉重項目上獲得一銀兩銅的三名選手，政府設定的獎金金額是金牌50億印尼盾（34.6萬美元）、銀牌20億盾、銅牌10億盾，這對平均月薪只有幾百美元的印尼人來說十分慷慨。

新加坡則發給金牌選手每人100萬星元（約74萬美元）獎金，不過目前只有游泳選手斯庫林（Joseph Schooling），在上屆里約奧運男子100公尺蝶式項目中，拿下這份殊榮。

日經報導指出，相較下，日本奧委會就只發給每名金牌選手500萬日圓（45,650美元）獎金。