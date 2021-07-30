東奧／金牌值多少錢？英媒：不夠繳房租

奧運金牌的價格引起討論。（美聯社）

奧運是體育界（絕大多數項目）的最高殿堂，金牌更是至高無上的榮耀象徵。但是要論起價值，可能紀念意義遠大於實質。

東奧的每一面金牌係由556克的黃金和白銀製成，其實就是6克的黃金和550克的白銀，價值分別為352.7美元和466.7美元，合計不到850美元。英國媒體戲稱，連繳房貸或房租都不夠。

不過NBC紐約 台報導，拜通貨膨脹所賜，金銀價格已比3年高出265美元，所以就別太計較了。何況，參加奧運是畢生榮耀，談錢太傷感情。

另據中央社報導，東京奧運 雖然有許多防疫 規定，但依舊看到無數次選手咬獎牌的畫面。東奧組織委員會的官方帳號日前也開玩笑提醒選手，「獎牌可不能吃」。

東奧組委會說：「我們只是想要正式提醒大家，2020東奧獎牌不能吃。我們的獎牌利用日本大眾捐贈的電子產品，再提煉製成，所以，你們不需要咬它們…但我們知道，你們還是會這麼做。」

但選手們究竟為何要擺出把獎牌咬一口的姿勢，來慶祝勝利呢？

國際奧林匹克歷史學者學會（International society of Olympic Historians）執委會成員華勒欽斯基（David Wallechinsky）在2012年告訴CNN，這可能是為了滿足媒體的要求。