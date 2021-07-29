我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

東奧／印度舉重摘銀 她終生披薩吃到飽、看電影不用錢

中央社／東京29日綜合報導
印度舉重選手向努。（新華社）
印度舉重選手向努。（新華社）

對任何運動員來說，在奧運奪牌已是此生極大榮耀，而印度舉重選手向努（Mirabai Chanu）不僅在東京奧運摘銀，還獲得意想不到的禮遇－終生免費披薩和電影票。

路透社報導，向努24日在女子舉重49公斤級決賽拿下銀牌，是印度目前在本屆奧運唯一的獎牌。

奪牌消息公布後，披薩連鎖店達美樂（Domino's）承諾，將提供這位26歲的嬌小運動員終生免費披薩；印度連鎖影院INOX也表示，向努永遠不必付錢進電影院

印度舉重選手向努。（美聯社）
印度舉重選手向努。（美聯社）

印度此次派出125名運動員，是印度歷來最大的奧運國手陣容，INOX將為每名奪牌選手提供終生免費電影票，即使未奪牌，也能享有免費看一年電影的獎勵。

女子羽球選手辛杜（PV Sindhu）、女子拳擊手瑪麗科姆（MC Mary Kom）、女子摔跤手弗加特（Vinesh Phogat）與女子弓箭手庫瑪瑞（Deepika Kumari）都是印度奪牌希望濃厚的參賽者。

印度民眾已在社群媒體推特（Twitter）呼籲拍攝一部以向努為主題的電影。向努也曾在世界錦標賽和大英國協運動會（Commonwealth Games）奪冠。

近年，寶萊塢製作以弗加特、瑪麗科姆及短跑運動員辛格（Milkha Singh）故事為題材的電影，掀起熱潮。辛格的生平被改編為傳記電影「靈魂奔跑者」（Run Milkha Run），2013年上映後，在印度獲得多項大獎。辛格甫於上月過世，享耆壽91歲。

印度另外一部運動電影「我和我的冠軍女兒」（Dangal）於2016年上映，描述印度摔跤運動員馬哈維亞．辛格．弗加特（Mahavir Singh Phogat）把兩個女兒培養成摔跤冠軍的故事。

印度 電影院 東京奧運

上一則

東奧／曾被孫楊當面嗆「失敗者」 英國泳將奪金了

下一則

東奧焦點賽程表／桌球女單金牌、體操女子個人全能決賽

延伸閱讀

東奧／日體操妹笑容超甜 火辣緊身衣讓網友喊：戀愛了

東奧／日體操妹笑容超甜 火辣緊身衣讓網友喊：戀愛了
混血學霸何詩蓓 屢拒愛爾蘭泳總招手 恆基贈32萬美元

混血學霸何詩蓓 屢拒愛爾蘭泳總招手 恆基贈32萬美元
東奧贏家 餐飲服飾業出列

東奧贏家 餐飲服飾業出列
東奧／中國第14金入袋 女泳4x200自由接力破世界紀錄

東奧／中國第14金入袋 女泳4x200自由接力破世界紀錄

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

2021-07-29 01:00
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任