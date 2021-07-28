東奧／拜爾絲退賽不意外 8年前曾因精神不佳被勸退

美國奧運女子體操隊長拜爾絲28日宣布退出今次東奧所有賽事，令各界大吃一驚。(Getty Images)

美國 體操天后拜爾絲 (Simone Biles) 27日在東奧團體賽事中主動「叫停」，28日她甚至表示，不會捍衛奧運女子體操個人全能冠軍頭銜；這位史上最偉大體操選手，決定退出奧運的決定令人意外；八年前，她也曾在美國精英賽事中退賽，但當時是教練強迫她退出；兩起類似事件，反映出拜爾絲的重大轉變。

華爾街日報報導，2013年，時年16歲的拜爾絲剛以大四學生身份參加美國體操經典賽（U.S. Classic），默默無聞的她，不屬於任何團隊；比賽時，她因精神狀態不佳，從高低槓摔下，儘管已筋疲力盡，她仍堅持繼續。

美國女子體操隊原本有望在此次東奧再奪五金，但主將拜爾絲(右二)臨場表現突然失常，只獲得女手體操團體銀牌。(路透)

接下來的比賽她錯誤不斷，除了差點撞向地板，還弄傷腳踝，儘管拜爾絲試圖隱藏，卻硬是被當時的教練艾蜜·鮑曼（Aimee Boorman）強行拉下場來。

拜爾絲的書《飛翔的勇氣》(Courage to Soar)寫道，鮑曼當時告訴她：「你的心不在這場比賽裡。」2013年被教練強迫退賽後，拜爾絲在同一年表現輝煌，不但贏得全國冠軍，還拿下世界全能冠軍。

昔日教練：她承受很大壓力

鮑曼向華爾街日報談到，看到27日拜爾絲在東京奧運 的熱身和跳馬表現，她立即覺得自己以前看過這一幕；後來拜爾絲自行堅定要求退賽，鮑曼說：「她決定退出的那一刻，我鬆了一口氣…這正是她承受很大壓力的時候。」

美國奧運女子體操隊長拜爾絲28日宣布退出今次東奧所有賽事，令各界大吃一驚，但她的勇氣引起各界重視選手心理健康。(路透)

「我自己知道我必須退後一步。」拜爾絲說，四、五年前，她絕對不會退賽，會上台做任何事，「但是今天，我不想出去做一些愚蠢的事，讓自己受傷害。」

和八年前相比，幾乎橫掃所有大賽、集鎂光燈於一身的拜爾絲，在東奧會上主動說出「我得叫停」，彰顯她個人心態的巨大轉折；她打破體操運動各種可能限制後，明知全世界都在注視她、痛苦意識到可能面臨批判，卻主動宣布退出奧運。

拜爾絲在東奧團體跳馬項目嚴重失誤、宣布退賽後表示，「在那次跳馬後，我覺得自己的頭腦不在正確的地方。我不要讓我的國家和這些如此努力的女孩失去獎牌。」

她明白自己的心態危及自己安全參賽的能力，也危及隊友獲得獎牌的機會。

心理師：她的大腦在警告她

2012年奧運金牌得主瑪隆妮（McKayla Maroney）看到拜爾絲的東奧電視轉播，於社群媒體寫道，「我對這些心理障礙有很多經驗，那是體操運動員最可怕的噩夢，它們可以結束你的職業生涯；你甚至無法理解它們，你會想：『為什麼這會發生在我身上，為什麼我的身體在做不同的事？』」

2013年至2018年擔任拜爾絲心理訓練顧問的安德魯斯 (Robert Andrews) 則說，「她的大腦在對她尖叫說，現在體操對你來說不安全；她聽這些話是明智之舉。如果她的大腦決定在半空中關閉，對她來說可能會很可怕。」