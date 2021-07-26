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射箭／賽前自製出場介紹影片 中華隊奪銀追平隊史紀錄

特派記者曾思儒／東京即時報導
劉展明（左一）率中華男子射箭隊摘下東奧男團銀牌。特派記者余承翰／東京攝影
劉展明（左一）率中華男子射箭隊摘下東奧男團銀牌。特派記者余承翰／東京攝影

中華男子射箭隊今天挑戰奧運衛冕軍南韓隊雖失利，銀牌入袋仍追平隊史最佳成績，男子教練劉展明特別感謝女子隊的回饋，是男子隊站上頒獎台的重要功臣。

中華射箭女子隊上屆里約奧運帶回銅牌，今年被寄予厚望，但昨天女團先出賽卻在首戰意外出局。劉展明透露，團隊氣氛多少受影響，教練團也怕選手影響心情，不斷鼓勵大家，且團隊有很正向的氛圍，分享許多場上風向的心得，他說：「女生雖然輸了，但也給很多回饋，讓我們在上面可以做比較快的調整。」

劉展明不諱言，前3名本來就是目標，子弟兵也有這實力，只是排名賽表現並不突出，但今天就發揮水準；中華隊在團體賽排第6種子，不過16強先射下11種子澳洲隊，8強再擊敗列第3種子的中國隊，4強更以6：0橫掃列第2種子的荷蘭隊，金牌戰才不敵南韓隊。

劉展明透露，3位成員魏均珩、湯智鈞和鄧宇成賽前還自製影片，模擬金牌戰出場介紹，連配音都找了2019年一起在上海賽出場的播報介紹，不只是意象訓練，是認真的模擬，他笑說：「他們要想像，每場都要當金牌戰射。」

湯智鈞和魏均珩是2018年雅加達亞運男團金牌成員，鄧宇成隔年才進入國訓中心，劉展明笑說，鄧宇成個性雖比較「悶騷」，他還叮囑「湯包」要說笑話放鬆隊友心情，不過團隊氛圍一直不錯，3人感情都很好，休假還會相約一起去訓練，也才有今天一起站上頒獎台的特別時刻。

奧運 南韓 澳洲

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