網球／親民合照超多 約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物

拿下20座大滿貫,且生涯正值顛峰的網球世界球王約克維奇 (Novak Djokovic)來到東京奧運 選手村後毫無架子,不但結識來自世界各地的運動員,還互相交流,給予對方不少建議,從合照數量可以看出,他儼然成為本屆奧運最受歡迎的的吉祥物。

對於參加東京奧運,約克維奇表示:「這是一次很棒的經歷,很開心可以認識這麼多運動員,他們也很喜歡網球這項運動」、「當我在選手村與其他運動員互動時,我會觀察他們如何在健身 房訓練、如何做緩和運動,從聊天中了解他們對生活的看法,甚至吃什麼,這相當有趣」。

Working on my splits with @teambelgium gymnastics ;) 🇧🇪🇷🇸🙌🏼 @ninaderwael @mae_gym #Tokyo2020 pic.twitter.com/xOOIBYldph