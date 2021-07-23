東奧／捷克成染疫最大團 選手：地獄惡夢 我們哭了又哭
捷克成為東京奧運目前的染疫最大團，還沒比賽先衝擊團隊士氣，女子沙灘排球選手絲魯柯娃（Markéta Sluková-Nausch）形容這樣的遭遇就像是「地獄」。捷克官方也啟動調查，赴日班機上的選手、人員接觸是否違反防疫規範。
本屆奧運在疫情下開打，23日就要開幕，但確診案例也在不斷飆升，更有專家擔心來自各國的選手、人員，將讓此次奧運成為病毒變種的溫床。
捷克目前6人染疫，同一班機抵日，且其中包括一位未接種疫苗的隊醫，讓總理巴比斯（Andrej Babis）勃然大怒，「我真的無法理解為何這樣的事情會發生。」他說：「我們持續呼籲民眾接種疫苗，結果我們的隊醫卻沒打，這對選手一點也不公平。」
確診者之一的絲魯柯娃度過了難熬的一晚，她說：「我們哭了，咒罵為何會發生這樣的狀況，接著又哭了。」她的確診也連帶使得搭檔赫曼諾娃（Barbora Hermannova）無緣參賽。
絲魯柯娃的先生兼教練同樣確診，她表示，「我知道世界上有許多更糟的事情發生，但老實說，在體壇的世界裡，這就是我們一直努力的目標，我們來到東京，這對我們來說是頂峰，現在卻必須以這種方式結束。」
絲魯柯娃表示，「這對任何如此接近奧運的選手來說都像噩夢，我只希望不要再有其他選手和我們一樣。」
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