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東奧／捷克成染疫最大團 選手：地獄惡夢 我們哭了又哭

記者陳宛晶／綜合報導
桌球選手席魯切克成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。（Getty Images）
桌球選手席魯切克成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。（Getty Images）

捷克成為東京奧運目前的染疫最大團，還沒比賽先衝擊團隊士氣，女子沙灘排球選手絲魯柯娃（Markéta Sluková-Nausch）形容這樣的遭遇就像是「地獄」。捷克官方也啟動調查，赴日班機上的選手、人員接觸是否違反防疫規範。

本屆奧運在疫情下開打，23日就要開幕，但確診案例也在不斷飆升，更有專家擔心來自各國的選手、人員，將讓此次奧運成為病毒變種的溫床。

捷克目前6人染疫，同一班機抵日，且其中包括一位未接種疫苗的隊醫，讓總理巴比斯（Andrej Babis）勃然大怒，「我真的無法理解為何這樣的事情會發生。」他說：「我們持續呼籲民眾接種疫苗，結果我們的隊醫卻沒打，這對選手一點也不公平。」

確診者之一的絲魯柯娃度過了難熬的一晚，她說：「我們哭了，咒罵為何會發生這樣的狀況，接著又哭了。」她的確診也連帶使得搭檔赫曼諾娃（Barbora Hermannova）無緣參賽。

絲魯柯娃的先生兼教練同樣確診，她表示，「我知道世界上有許多更糟的事情發生，但老實說，在體壇的世界裡，這就是我們一直努力的目標，我們來到東京，這對我們來說是頂峰，現在卻必須以這種方式結束。」

絲魯柯娃表示，「這對任何如此接近奧運的選手來說都像噩夢，我只希望不要再有其他選手和我們一樣。」

東京奧運 疫苗 疫情

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