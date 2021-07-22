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東奧開幕在即 聖火傳遞共121天將抵東京都廳

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東奧開幕在即 聖火傳遞共121天將抵東京都廳

中央社東京22日專電
東京奧運23日舉行開幕式。聖火傳遞在當地今晚抵達東京都港區，明天上午將在東京都廳舉辦聖火抵達終點的儀式。(Getty Images)
東京奧運23日舉行開幕式。聖火傳遞在當地今晚抵達東京都港區，明天上午將在東京都廳舉辦聖火抵達終點的儀式。(Getty Images)

東京奧運23日舉行開幕式。聖火傳遞在當地今晚抵達東京都港區，明天上午將在東京都廳舉辦聖火抵達終點的儀式，最後一棒是歌舞伎明星中村勘九郎擔任。

東奧23日晚上8時（美東時間上午7時）舉行開幕式。聖火去年3月從希臘運抵日本後，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東奧延後一年，聖火於今年3月25日從福島縣開始傳遞。

歷經121天在日本都道府縣傳遞，23日上午來到終點東京都廳前的市民廣場，23日晚上的東奧開幕式上，聖火將在東奧主場館國立競技場的聖火台點燃。

東京都政府21日宣布，23日上午在東京都廳前舉行的聖火傳遞抵達儀式上，在聖火台點燃聖火的最後一棒是歌舞伎明星中村勘九郎。

39歲的中村勘九郎曾主演2019年日本放送協會（NHK）大河劇「韋駄天～東京奧運故事～」，在劇中飾演首位參加奧運的日本男性─馬拉松選手金栗四三。此人畢生奉獻給馬拉松，以開辦「箱根驛傳」、培育後進的功績，在日本被譽為「馬拉松之父」。

日本有47都道府縣，聖火在46道府縣進行傳遞後，7月9日抵達東京，在駒澤奧林匹克公園綜合運動場舉行聖火公開儀式，東京都知事小池百合子出席迎接聖火。聖火之後在東京都內62個區市町村傳遞。

聖火22日晚上來到東京都港區，在東京鐵塔旁的芝公園有一場迎接聖火的儀式。受到疫情影響，聖火跑者沒在公路上跑，僅在搭建的舞台上舉行「Torch Kiss」活動。

東京都港區的最後一棒是一名製作琵琶樂器的老師傅石田不織。他手持聖火火炬眼中閃爍淚光說，大家一生只有一次這樣的機會，他感到很榮幸。他認為他製作樂器（琵琶）就和奧運一樣，都是希望推廣給世人知道，他很期待東奧成功舉辦。

東京都港區區長武井雅昭致詞時表示，聖火的傳遞就是要連成一條希望之路，由衷的期待每個人、每位選手都能找出希望之光。

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