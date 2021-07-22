東奧／冷麵包、乾癟薯條…漢堡餐賣14美元 記者轟太貴

法國記者regis arnaud在推特上傳的東奧漢堡，要價1600日圓。 （取材自推特／@regisarnaud）

原訂於去年夏天舉辦的東京奧運 2020，由於全球疫情影響延展至今夏，奧委會也開放部分媒體前往採訪，有位法國體育記者就在推特 爆料媒體中心的食物太貴，連品質都不堪入目。

法國記者regis arnaud在推特上表示，「奧運新醜聞：媒體中心的漢堡：漢堡肉、冷麵包、乾癟的薯條，這樣要價1600日圓（約14.5美元）。」引發熱議。

有不少網友留言表示：「真過分，肉從外觀就看得出『劣質』二字。」、「這樣就要1600日圓，價錢至少也要讓日本 國民接受吧，這些東西賣半價都覺得太貴。」也有人覺得價位可以接受：「法國物價也差不多這樣吧。」也有人上傳豪華的海鮮丼飯，表示：「1600日圓在日本其他地方可以吃到這種程度的美食喔。」