東奧╱擔心吃到福島核食 南韓為國手設3貨櫃供餐

南韓進駐選手村。（歐新社）

南韓 抵制福島食材，自設供餐中心，地點確定落腳千葉縣浦安市的Henn na Hotel，南韓於停車場設置3個貨櫃，接下來在奧運 期間預計將供應8500個便當給運動員食用。

韓聯社報導指出，南韓拒絕官方安排的飲食、擔心吃進福島食材，引起日方不滿，但其實南韓從2008年北京 奧運即有自設供餐中心的習慣，並非本屆獨創。

供餐中心所選定的地點，距離選手村約20分鐘車程，供餐中心人員限制只能待在飯店內，包括1名營養師、1名食品檢查員、14名廚師，南韓奧委會的8名職員、4名聯絡員負責統整訂餐、送餐。

供餐中心主管表示，「我們希望提供選手安全的食物，同時也避免新冠病毒傳播，如果有任何人染疫，我們就無法再為選手製作餐點，所以我們感覺到強烈的使命感，希望在奧運期間能為選手送上南韓食物。」

3餐的便當分別於早上6點半、上午10點半、下午4點半從供餐中心送往選手村，合計25項目選手共訂了8500個便當，平均一天要做425個便當；菜色、湯品也會輪替，舉一例，早餐主菜有韓式烤肉，搭配泡菜與其他配菜，午餐則為雞腿、辣炒豬肉、煎蛋捲。