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東京奧運最後一刻喊停？ 日方不排除

國際奧會主席坦承 多個夜晚為東奧輾轉難眠

中央社東京20日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會主席巴赫。(美聯社)
國際奧林匹克委員會主席巴赫。(美聯社)

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020東京奧運延後一年登場，他曾經為此心生許多 「疑慮 」以及「輾轉難眠夜晚」。

命運多舛的東奧在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐下延遲了1年，也讓奧運盛事竟然變成不受日本大眾歡迎的活動，現在終於即將迎來開幕日。

巴赫在國際奧會東京大會上發言表示，這次史無前例地延遲奧運比賽，過程比他原先料想要複雜許多。

奧運走到23日開幕典禮這一步，過程波瀾萬丈，尤其是東京現在又再度進入緊急狀態，民意持續反對辦奧運，比賽也大多採無觀眾方式舉行。

巴赫說： 「過去15個月，我們在不確定狀況下，做出許多決定。我們每天都在質疑、推敲和討論。有過許多輾轉難眠夜晚。」

他說： 「我們都承受壓力，我也承受壓力，但為了迎接這一天到來，我們必須展現信心，必須開闢走出危機之道。 」

巴赫造訪日本，迎接他的是零星抗議民眾。根據「朝日新聞 」最新民調，有55%受訪者反對在這個節骨眼舉辦奧運。

截至目前為止，奧運選手村已經有4人篩檢陽性，隨著數千名運動員、隊職員與媒體湧入，日本染疫案例將會大幅攀升的憂慮揮之不去。

不過，奧運與日本官員都出面大力捍衛，表示比賽會在嚴格防疫「泡泡」中進行，每天都會篩檢，且80%選手都已接種疫苗。

巴赫說：「 我們終於看到黑暗隧道的盡頭。取消（比賽）絕對不是選項。國際奧會絕不會拋棄運動員，我們為他們效力。」

東京奧運 日本 篩檢

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