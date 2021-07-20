奧運／疫情來亂 拉文無法隨隊去東奧

拉文被列入觀察名單，無法隨隊赴日本。（美聯社）

美國奧運 男籃隊19日宣布，後衛拉文（Zach LaVine）在打完18日對西班牙的熱身賽後，被列入新冠病毒健康和安全協議觀察名單，不會隨隊飛往東京，但希望他能在本周稍後前往日本加入團隊。

拉文被列入觀察名單的作法被描述為「非常謹慎」，但沒有說明原因。這項最新動態是美國男籃隊面臨巨大疫情 壓力下備受矚目的最新打擊。

自7月初在拉斯維加斯舉行訓練營以來，美國男籃隊已經被迫放棄兩名球員。先發後衛比爾（Bradley Beal）在被列入觀察名單後確定缺席奧運，而勒夫（Kevin Love）因小腿持續受傷而退出球隊。強森（Keldon Johnson） 和麥基（JaVale McGee）分別取代他們。

前鋒葛蘭特（Jerami Grant）上周也被列入觀察名單，但仍留隊。染疫顧慮迫使美國隊取消原定16日對澳大利亞的熱身賽。

美國男籃隊在18日擊敗西班牙，結束全部熱身賽，戰績2勝2負，輸給奈及利亞和澳大利亞引發人們對爭奪金牌前景的擔憂。

奧運會定23日開幕，而美國男籃隊定25日首役對陣法國隊。如果拉文不能加入球隊，美國男籃不知能否找到人頂替他。

男籃並不是唯一一個在奧運會前面臨疫情問題的競賽項目。美國女子體操隊的一名替補隊員篩檢呈陽性，讓她能否出賽備受質疑。女網選手高芙（Coco Gauff）在檢測呈陽性後於18日宣布退出奧運。