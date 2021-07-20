奧運／疫情來亂 拉文無法隨隊去東奧
美國奧運男籃隊19日宣布，後衛拉文（Zach LaVine）在打完18日對西班牙的熱身賽後，被列入新冠病毒健康和安全協議觀察名單，不會隨隊飛往東京，但希望他能在本周稍後前往日本加入團隊。
拉文被列入觀察名單的作法被描述為「非常謹慎」，但沒有說明原因。這項最新動態是美國男籃隊面臨巨大疫情壓力下備受矚目的最新打擊。
自7月初在拉斯維加斯舉行訓練營以來，美國男籃隊已經被迫放棄兩名球員。先發後衛比爾（Bradley Beal）在被列入觀察名單後確定缺席奧運，而勒夫（Kevin Love）因小腿持續受傷而退出球隊。強森（Keldon Johnson） 和麥基（JaVale McGee）分別取代他們。
前鋒葛蘭特（Jerami Grant）上周也被列入觀察名單，但仍留隊。染疫顧慮迫使美國隊取消原定16日對澳大利亞的熱身賽。
美國男籃隊在18日擊敗西班牙，結束全部熱身賽，戰績2勝2負，輸給奈及利亞和澳大利亞引發人們對爭奪金牌前景的擔憂。
奧運會定23日開幕，而美國男籃隊定25日首役對陣法國隊。如果拉文不能加入球隊，美國男籃不知能否找到人頂替他。
男籃並不是唯一一個在奧運會前面臨疫情問題的競賽項目。美國女子體操隊的一名替補隊員篩檢呈陽性，讓她能否出賽備受質疑。女網選手高芙（Coco Gauff）在檢測呈陽性後於18日宣布退出奧運。
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