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不畏東奧屢傳確診 拜登夫人仍計畫出席開幕式

中央社華盛頓19日專電
白宮發言人莎奇今天表示，美國第一夫人吉兒(圖)訪日行程沒有變動，成員會遵循嚴謹防疫措施，限縮與大眾的接觸及活動範圍。美聯社
白宮發言人莎奇今天表示，美國第一夫人吉兒(圖)訪日行程沒有變動，成員會遵循嚴謹防疫措施，限縮與大眾的接觸及活動範圍。美聯社

東京奧運開幕倒數4天，卻屢傳選手與人員確診消息。但白宮發言人莎奇今天表示，美國第一夫人吉兒訪日行程沒有變動，成員會遵循嚴謹防疫措施，限縮與大眾的接觸及活動範圍。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，東京奧運23日將在緊急事態下進行，開幕前也因相關人員與選手頻傳確診，難擺脫疫情陰影。

美國女子體操東奧代表隊1名成員今天傳出確診，先前也有3名捷克、南非選手確診。除了4名選手外，根據主辦單位統計，截自18日，本月另有51名東奧相關人員確診，包含16名賽事相關人員、29名奧運承包商、4名記者及2名東奧員工。

對此，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，美方知道有幾名選手確診，目前持續關注情況，希望確診選手能儘快康復。

莎奇指出，公共衛生是東奧優先核心重點，日本政府和國際奧林匹克委員會（IOC）採取十分嚴謹的規定與安全防護措施，確保選手與一般大眾安全。美國第一夫人吉兒（Jill Biden）或代表團訪日行程目前沒有變動。

但莎奇強調，美國代表團會遵循嚴謹安全衛生規定，限縮與一般大眾的接觸，也會盡可能縮小活動範圍。

白宮13日宣布，吉兒將率團訪問日本，出席東京奧運開幕式。這將是總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，吉兒首次單獨出訪海外。

東京奧運 美國 白宮

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