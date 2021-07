東奧／剛撤反日標語 南韓再掛新布條 日網友：滾出奧運

東京奧運 即將開幕,日前南韓 代表團在選手村懸掛抗日名將李舜臣的名言語句,引發了反日的政治聯想,遭到大會要求撤除。如今南韓代表雖然撤下了標語,還強調絕對沒有政治意圖,但又懸掛了新的老虎旗幟,再度引起質疑。

日本 媒體WOW!Koera報導,南韓新掛上的布條,是一張「屠殺老虎」的畫像。部分南韓人相信,過去豐臣秀吉出兵朝鮮李氏王朝時,曾命大將加藤清正大規模狩獵老虎,結果造成南韓老虎因此滅絕。因此這張布條的畫作,就被認為是在引用此事。

South Korea brings politics to the Olympics.

Banners with anti-Japanese messages on the balcony of the athletes' village...https://t.co/Smj3jEoCiF