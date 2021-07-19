東奧／剛撤反日標語 南韓再掛新布條 日網友：滾出奧運

南韓才剛撤下抗日名將的標語，卻又在新布條上做出敏感的政治宣示，引發日本網友的不滿。（路透）

東京奧運 即將開幕，日前南韓 代表團在選手村懸掛抗日名將李舜臣的名言語句，引發了反日的政治聯想，遭到大會要求撤除。如今南韓代表雖然撤下了標語，還強調絕對沒有政治意圖，但又懸掛了新的老虎旗幟，再度引起質疑。

日本 媒體WOW！Koera報導，南韓新掛上的布條，是一張「屠殺老虎」的畫像。部分南韓人相信，過去豐臣秀吉出兵朝鮮李氏王朝時，曾命大將加藤清正大規模狩獵老虎，結果造成南韓老虎因此滅絕。因此這張布條的畫作，就被認為是在引用此事。

South Korea brings politics to the Olympics.

Banners with anti-Japanese messages on the balcony of the athletes' village...https://t.co/Smj3jEoCiF — ピーターラビ男 (@peter_rabi_men) July 19, 2021

除了老虎之外，在刻意設計成南韓形狀的老虎旁邊，另外也畫上有著主權爭議的「竹島」，因此被認為是南韓的一種政治宣示。這些敏感的設計，自然引起許多日本網友的撻伐。

許多日本網友紛紛表示「南韓不管在什麼時候，都把反日放在第一」、「畫竹島算違反奧運規章了，全部取消資格吧」、「這群人真難搞」、「以後南韓舉辦的活動都不要參加」、「已經違反被嚴重警告過了，第二次違反可以取消資格了吧」、「這幫傢伙到底為了什麼來日本的」、「乾脆把豐臣秀吉、加藤清正的銅像建在選手村窗外就看得到的地方吧」。