我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國女子體操代表隊1確診 匡列1密切接觸者

緊急授權通過 高端疫苗：加速三期臨床、布局海外市場

東奧／剛撤反日標語 南韓再掛新布條 日網友：滾出奧運

體育新聞組／綜合報導
南韓才剛撤下抗日名將的標語，卻又在新布條上做出敏感的政治宣示，引發日本網友的不滿。（路透）
南韓才剛撤下抗日名將的標語，卻又在新布條上做出敏感的政治宣示，引發日本網友的不滿。（路透）

東京奧運即將開幕，日前南韓代表團在選手村懸掛抗日名將李舜臣的名言語句，引發了反日的政治聯想，遭到大會要求撤除。如今南韓代表雖然撤下了標語，還強調絕對沒有政治意圖，但又懸掛了新的老虎旗幟，再度引起質疑。

日本媒體WOW！Koera報導，南韓新掛上的布條，是一張「屠殺老虎」的畫像。部分南韓人相信，過去豐臣秀吉出兵朝鮮李氏王朝時，曾命大將加藤清正大規模狩獵老虎，結果造成南韓老虎因此滅絕。因此這張布條的畫作，就被認為是在引用此事。

除了老虎之外，在刻意設計成南韓形狀的老虎旁邊，另外也畫上有著主權爭議的「竹島」，因此被認為是南韓的一種政治宣示。這些敏感的設計，自然引起許多日本網友的撻伐。

許多日本網友紛紛表示「南韓不管在什麼時候，都把反日放在第一」、「畫竹島算違反奧運規章了，全部取消資格吧」、「這群人真難搞」、「以後南韓舉辦的活動都不要參加」、「已經違反被嚴重警告過了，第二次違反可以取消資格了吧」、「這幫傢伙到底為了什麼來日本的」、「乾脆把豐臣秀吉、加藤清正的銅像建在選手村窗外就看得到的地方吧」。

南韓 日本 東京奧運

上一則

東奧／質疑美國男籃陣容失衡 他批評：連射手都沒有

延伸閱讀

三浦春馬逝世周年 開放線上追思

三浦春馬逝世周年 開放線上追思
奧運／沒有大谷 日本棒球仍最被看好

奧運／沒有大谷 日本棒球仍最被看好
澄清抵制傳聞？中對日表態：互助辦好東奧、冬奧

澄清抵制傳聞？中對日表態：互助辦好東奧、冬奧
管制變嚴無法出席開幕典禮 唐鳳東奧行取消

管制變嚴無法出席開幕典禮 唐鳳東奧行取消

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
張子宇高人一等。（取材自微博）

226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

2021-07-16 22:58

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗