東奧／澳洲女籃內鬨？「得分后」坎貝奇退賽案情不單純

去年摘下WNBA「得分后」的澳洲女籃隊指標球星坎貝奇，東京奧運開幕前突然宣布退出國家隊。（美聯社）

去年摘下WNBA 「得分后」的澳洲 女籃隊指標球星坎貝奇（Liz Cambage），東京奧運 開幕前突然宣布退出國家隊，她發布的聲明表示因「心理健康」因素決定缺席東奧，但有報導指出「案情不單純」，指坎貝奇退出是因和隊友鬧不合。

203公分的坎貝奇是澳洲國家隊主將，倫敦奧運曾助隊打下銅牌，2011年投入WNBA選秀；她去年曾說不打算參加東奧，但仍再披國家隊戰袍，在拉斯維加斯移地訓練期間，傳出她和隊友在和奈及利亞隊的閉門戰爆發肢體衝突，「口水戰」也沒少。

澳洲國家隊另外針對坎貝奇進行調查，因29歲的坎貝奇在迎戰WNBA明星隊前，違反新冠肺炎協議參加聚會。

坎貝奇的退出聲明指出，東奧的防疫規定「很可怕」，且自己身體和心理狀態都非處於顛峰，決定放棄生涯第三次的奧運機會。

坎貝奇從2016年開始就是國家隊的得分后和籃板后，2018年世界盃場均繳出23.8分和10.5籃板，不過早有些澳洲隊成員對坎貝奇不以為然，剛退休不久的澳洲前球星伯加特（Andrew Bogut）轉發坎貝奇聲稱因「心理健康」退出的相關消息，下了「阿門」註解，被視為暗諷坎貝奇；打過NBA的澳洲退役球員安斯帝（Chris Anstey）也曾說，坎貝奇在最佳狀態時是全世界最佳球員之一，有她坐鎮的澳洲隊肯定有更高奪牌機會，但坎貝奇也是「讓人無法忍受」的隊友。

澳洲國家隊則是聲援坎貝奇，球隊聲明表示，尊重坎貝奇的決定，祝福她一切無恙，能以最佳狀態回歸國家隊。