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東奧／八村壘披戰袍自詡黑武士 杯麵代言太搞笑網錯焦

記者蔡佳霖／綜合報導
面對即將到來的奧運比賽，八村壘表示自己非常期待。（路透）
面對即將到來的奧運比賽，八村壘表示自己非常期待。（路透）

將擔任日本奧運開幕進場掌旗官的八村壘（Rui Hachimura），近日在個人Instagram上傳了自己穿上國家隊戰袍的照片，並且在貼文敘述寫上「黑武士」。面對即將到來的奧運比賽，八村壘也表示自己非常期待。

這將是八村壘繼2019年世界杯後，再度代表日本國家隊出征。「我在NBA打了兩年比賽，在身體對抗度和投籃能力都有所成長，特別是在精神層面上。我一直期待能在奧運這樣的世界舞台上拚戰。」八村壘說。

「我從小一直夢想打進NBA，同時我也一直以奧運為目標。」八村壘表示。

日本在今年東京奧運中隸屬於C組，同組國家分別是西班牙、斯洛維尼亞、阿根廷，就實力來說，日本想要在小組賽奪勝可說是相當困難，但八村壘仍希望球隊以搶勝為目標。「我很自豪能夠代表日本出征奧運，日本各地的人們都在注視著，我們應該努力，以爭取第一場勝利為目標。」

出生日本富山縣的八村壘，是日本史上第一位首輪選秀進入NBA的球員，今年是他生涯第2個賽季，平均得到13.8分5.5籃板1.4助攻，投籃命中率47.8%。

除了備戰奧運外，八村壘休賽季在商業方面同樣有所斬獲。近期他所代言的杯麵廣告上架，有趣內容也引發不少球迷討論。有人說「天啊我笑到不行」，還有人說「這廣告完全遺忘他帥氣的樣貌了」、「太搶風頭了吧我的天」。

東京奧運 日本 NBA

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