東奧／美國男籃被看衰 戰力排行榜「只配拿銅牌」

國際籃總FIBA近日公布了東京奧運男籃戰力排行榜，美國隊只排第三。（美聯社）

國際籃總FIBA近日公布了東京奧運 男籃戰力排行榜，澳洲 力壓西班牙，躍居榜首，至於尋求金牌4連霸的美國 僅名列第3。

擁有米爾斯（Patty Mills）、英格斯（Joe Ingles）、賽布爾（Matisse Thybulle）、拜恩斯（Aron Baynes）、戴拉維多法（Matthew Dellavedova）、艾克森（Dante Exum）、格林（Joshua Green）等多名NBA球員的澳洲，在奧運熱身賽先是絕殺阿根廷，之後以8分之差力壓美國，再以39分之差痛宰奈及利亞，取得3連勝。

澳洲原定將會與美國再度交手，不過在防疫考量下，這場熱身賽宣佈取消，也因此皆下來澳洲將會從拉斯維加斯直接飛往東京，備戰奧運。

國際籃總FIBA近日公布了東京奧運男籃戰力排行榜，澳洲高居第一。（歐新社）

贏得2019年世界杯冠軍的西班牙，過去在2008年和2012年皆不敵美國隊，獲得銀牌；2016年里約奧運則是在銅牌戰擊敗澳洲。

美國隊由於在熱身賽先後敗給奈及利亞和澳洲，加上比爾（Bradley Beal）和勒夫（Kevin Love）先後退出代表隊，葛蘭特（Jerami Grant）也觸發健康安全協議，處於隔離狀態。在這樣的情況下，美國隊本屆奧運整體戰力也被畫上一個問號。

除了這3隊外，奈及利亞排名第4，唐西奇領軍的斯洛維尼亞排名第5，之後依序為法國、義大利、阿根廷、德國、捷克；東道主日本和亞洲第一的伊朗則是如預期在12支球隊戰力中墊底。

奧運預賽分組

A組：美國、法國、捷克、伊朗

B組：澳洲、義大利、德國、奈及利亞

C組：西班牙、斯洛維尼亞、阿根廷、日本