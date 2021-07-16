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東奧／會場上空漂浮「詭異人臉」網轟：想嚇死誰

體育新聞組 / 綜合報導
配合東奧的「正夢」藝術企劃，內容是讓一顆人臉氣球漂浮在東京上空中。然而許多日本網友對此企劃並不領情，痛批是浪費稅金。(取材自まさゆめ網站)
配合東奧的「正夢」藝術企劃，內容是讓一顆人臉氣球漂浮在東京上空中。然而許多日本網友對此企劃並不領情，痛批是浪費稅金。(取材自まさゆめ網站)

東京奧運開幕在即，近日在主會場東京代代木地區的上空，出現了一顆印著人臉的巨大氣球。這顆氣球是配合奧運的美術企劃之一，被稱為「正夢（まさゆめ）」，然而因為看上去相當突兀，許多日本民眾都不能理解這個企劃的涵義，甚至批評「根本是浪費納稅錢」。

根據日本媒體「產經新聞」報導，「正夢」是從世界中徵求真實存在的人臉，其中挑選一個做成氣球，使之漂浮在東京天空中的企劃。企劃者是美術家荒神明香，荒神表示他14歲時，曾夢到人臉像月亮一樣浮在空中，於是成為了本次創作的靈感來源。

來源：まさゆめmasayume

報導指出，2年前本企劃開始募集「人臉」，最後得到上千個男女老幼的人像應徵。組織們在經過開會討論，最後由荒神選出這個帶著愁容的臉龐。荒神將其命名為「哲學之臉」，並在重重準備下，終於在16日讓人臉升空。企劃單位另在youtube提供直播，讓大家能夠及時追蹤這顆人臉氣球的狀況。不過受到天候影響，有時這顆氣球未能出現在畫面中。

然而，有許多日本網友並不認同此企劃，紛紛表示「看到只會覺得很可怕吧」、「以前宇都宮也有這樣的企劃，那時小孩子看到都哭了」、「嚇死人啦」、「這就是藝術？要是在我家附近的話我只想快點拆了它」、「恐怖電視劇嗎」、「根本是浪費稅金」、「為啥要用黑白色調啊」、「感覺像伊藤潤二的漫畫」、「如果是可愛的貓臉就能接受，人臉太恐怖了」、「大家都說很恐怖，某方面來講它達到效果了」。

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