東奧／10大最會賺運動員 第1名年收入破8千萬美元

杜蘭特。(美聯社)

每一屆奧運集結了全世界最頂尖的運動員，他們拚勁搶金。但不少參賽的職業運動選手，收入更是金光閃閃，其中多數集中在NBA 、網球、高球，其中NBA球星杜蘭特以年收入8012萬美元高居第1，而前10名之中，只有日本的大坂直美是唯一入榜女性。

綜合媒體報導，因為奧運足球有參賽年齡限制，超齡選手名額稀少，加上今年還有歐洲杯、美洲杯的大型國際賽，吸金能力一流的足球巨星，多數沒參與東京奧運 ，讓富豪榜成為NBA球星和網壇巨星的天下。

杜蘭特 東奧最高身價

本屆奧運美國 隊星光熠熠，其中受人矚目的莫過於籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）。本季籃網組成三巨頭，本是奪冠大熱門，不過在季後賽哈登（James Harden）及厄文（Kyrie Irving）先後受到傷勢影響。杜蘭特也因此扛起球隊，與公鹿大戰7場，最終在主場延長賽中惜敗。

球隊遭淘汰後，杜蘭特並沒有選擇休息，而是選擇披上國家隊戰袍，將率領美國男籃隊挑戰4連霸。杜蘭特過去就曾替美國隊出戰，且拿下三面金牌。分別是2012倫敦奧運，2016里約奧運，以及2010世界杯。

已經32歲的杜蘭特，即便遭遇大傷，都不影響他為國出征的決心，隊友D.格林爆料，要說服杜蘭特退出，比要他加入還難。

身為籃網招牌球星，杜蘭特除了球隊薪資，代言加上投資有成，粗估年收入達8012萬美元，為今年東奧身價最高球員。

大坂直美。(本報資料照片)

大坂直美 唯一入榜女性

日本女將大坂直6月宣布不會參加今年的溫布頓（Wimbledon）網球賽，但會在東京奧運出賽。美聯社報導，大坂直美的經紀人杜蓋德（StuartDuguid）表示，大坂會為奧運做好準備，而且她很興奮能在母國粉絲面前比賽。

大坂直美在2018年奪下生涯首座美網女單冠軍後，身價水漲船高，年收入約5544萬美元。去年她在《富比世》運動員收入排行榜擠下小威廉絲，成為全球最會賺錢的女運動員，也是這次東奧身價最高的女選手。近期大坂雖飽受心理疾病影響，但即將以地主身分迎來生涯首次奧運，她也期盼把獎牌留在日本。

里拉德。(Getty Images)

里拉德 收入4041萬美元

身為拓荒者一哥的里拉德（Damian Lillard），年收入粗估4041萬美元，是這次奧運參賽選手中排名第三。

里拉德生涯首次披上美國男籃代表隊球衣，他表示期待外，對於自己的定位，他認為跟在拓荒者時相像。里拉德2016年也進入里約奧運最終名單，但他以養傷來理由宣布退出，此外他2019年也入選FIBA世界杯最終名單，但最後也宣布退出。

約克維奇。（美聯社）

約克維奇 確定前進東奧

排名第四名的是塞爾維亞「世界球王」約克維奇，他才剛高捧2021年溫布頓金杯，除完成溫布頓三連霸，第廿座大滿貫一併入袋，追平「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾，網壇「三巨頭」共享男網紀錄。

小約今年已多次提到，四大滿貫通包就是目標，且還打算到東京奧運爭取金牌，締造男網史上首度的同年「金滿貫」，球王年收入3362萬美元，是東京奧運第四富豪，也是男網選手第一高。

麥克羅伊。（路透）

麥克羅伊 高球老鳥奧運菜鳥

北愛爾蘭高爾夫球王麥克羅伊上屆里約奧運因茲卡病毒缺陣，今年出席東京奧運可以說是一名「菜鳥」。

32歲的手麥克羅伊，5月才結束生涯第二長（18個月）的冠軍荒，雖然世界排名摔到轉職業以來的新低（15），但麥克羅伊仍有信心重返榮耀；今年成為奧運新人，令他相當興奮，期盼一圓奧運奪牌夢。

由於老虎伍茲、D.強森都未參與東奧，也讓年收入3280萬美元的麥克羅伊成為這次奧運高爾夫項目中，收入最高選手。

富豪排名中，第六名的是NBA太陽隊的布克(3076萬美元)第七名為美國高球手J.湯瑪斯( 3004萬美元)，第八、第九名分別是NBA公鹿球星米道頓(2718萬美元)及騎士的洛夫(682萬美元) ，第十名為日本網球好手錦織圭(2646萬美元)。